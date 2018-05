Nach der Plastiktüte sagt die EU Einwegbesteck, Strohhalmen und Co. den Kampf an. Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans hat am Montag den Entwurf einer Direktive vorgestellt, mit der vor allem die Entstehung der sogenannten Meeresabfälle eingeschränkt werden soll. Deshalb sollen bestimmte Einwegprodukte vom europäischen Markt genommen werden. Konkret sind das Wattestäbchen, Plastikbesteck- und Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff – Produkte für die laut EU “erschwingliche Alternativen” zur Verfügung stehen. Timmermans appellierte an die anderen EU-Institutionen – also Parlament und Rat – das Dossier mit Priorität zu behandeln, damit noch vor der Europawahl 2019 Ergebnisse präsentiert werden können.

Die Luxemburger Regierung sieht den Vorschlag positiv. “Wir halten die Initiative hinsichtlich der Verbote prinzipiell für eine Herangehensweise, die man mittragen kann”, erklärt Olaf Münichsdorfer, Sprecher von Umweltministerin Carole Dieschbourg. Im Nachhaltigkeitsministerium sehe man jedoch noch Nachbesserungsbedarf. So fehlten klar abgegrenzte Reduktionsziele in den einzelnen Plastiksegmenten. “Für uns ist zudem wichtig, dass die Produzenten verstärkt in die Verantwortung gezogen werden: Produkte sollten für eine Mehrfachverwendung konzipiert werden oder zumindest recyclebar sein.”

Kritik von den Gastronomen

Beim Luxemburger Gastronomieverband Horesca stößt das geplante Verbot jedoch auf keine große Gegenliebe. “Wir haben die Überregulierung der EU satt”, sagt Horesca-Generalsekretär François Koepp. Diese Regulierungswut setze den Betrieben so sehr zur, dass manche Inhaber aufgeben wollten. Dabei seien Restaurants, Hotels und Kneipen ein Vorreiter in Sachen Müllvermeidung: In der Gastronomie würde schon jetzt eben nicht alles verpackt, sondern en gros gekauft. Luxemburg habe sehr gute Verpackungsvorschriften und sei oft Vorreiter. Ein Beispiel sei die Ecobox, mit der Restaurantgäste in Zukunft ihr übriggebliebenes Essen in einer Pfandkiste mit nach Hause nehmen könnten. Für Koepp stellen sich beim Verzicht auf Wegwerfgeschirr ganz praktische Fragen: “Mit was soll man denn einen Strohhalm ersetzen?”

Tatsächlich ist die Nachfrage nach Alternativen bis jetzt offenbar überschaubar. “Einwegbestecke werden noch viel genutzt”, erklärt der Mitarbeiter eines Gastro-Großhandels gegenüber dem Tageblatt. Öko-Wegwerfbesteck aus Maisstärke habe man zwar im Sortiment, es würde aber nur von zwei Kunden regelmäßig nachgefragt. Ein Grund dafür könnte sein: Es ist doppelt so teuer wie die Plastik-Version. Alternativen zu Kunststoff-Trinkhalmen habe man erst gar nicht im Sortiment. “Im Moment ist noch Plastik gefragt”, sagt der Mitarbeiter. “Die meisten schauen weg.”

Recycling fast unmöglich

Wie problematisch das Wegschauen ist, erklärt Thomas Hoffmann von der SuperDrecksKëscht. Denn das Recyclen von Einweggeschirr ist fast unmöglich. “In den Valorlux-Sack sollen nur Produkte, die wirklich verwertbar sind”, erklärt Hoffmann. Und dazu gehören Einweg-Getränkebecher, Plastikteller oder -Besteck nicht. Das Kunststoffgeschirr sei meist verschmutzt, eine Reinigung mache wegen des Energieverbrauchs beim Erhitzen des Waschwassers und seiner Verschmutzung durch Reinigungsmittel ökologisch keinen Sinn.

Hinzu kommt: Plastik ist nicht gleich Plastik. “Auf Einweggeschirr ist oft nicht angegeben, aus welchem Kunststoff es genau besteht.” Eben das müsse man aber wissen, um das Material dem Kreislauf wieder zuzuführen. Eine Trennung der verschiedenen Plastiksorten sei zwar technisch möglich – aber genauso unwirtschaftlich wie die Reinigung. Die Konsequenz: Geschirr, das vielleicht 15 Minuten lang genutzt wurde, muss in den Hausmüll. Und dann? Werden die aus Rohöl hergestellten Gabeln, Messer, Teller und Becher in der Müllverbrennungsanlage bei Leudelingen verbrannt.

Von der Straße ins Meer

Das ist aber offenbar immer noch besser als die Alternative: Plastik in den Ozeanen. Dort schwimmt auch Abfall aus Luxemburg. “80 Prozent des Mülls, der im Meer landet, kommt vom Land”, sagt Olaf Münichsdorfer vom Nachhaltigkeitsministerium. “Abfall gelangt von der Straße in die Bäche, von dort aus in die Flüsse – und von da ins Meer. Auch Luxemburg trägt deshalb Verantwortung.”