Au revoir, Tempo 90 – in Frankreich gilt ab 1. Juli im ganzen Land eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf den Landstraßen. Damit will Paris die Zahl der Unfallopfer senken, die in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist. Auch die Luxemburger Regierung denkt über eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf den Landstraßen nach.

Im September des vergangen Jahres hatte die “Sécurité routière” nach einer Reihe von schweren Unfällen ein flächendeckendes Tempolimit von 80 km/h im Großherzogtum gefordert.

Das Verkehrsministerium gab die Idee an die Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit weiter. Dort diskutieren unter der Ägide von Minister François Bausch (Déi Gréng) Experten von Ministerium, Polizei, ACL, Vekehrsopferverband und Sécurité Routière über Maßnahmen, um die Straßen im Land sicherer zu machen. “Es tut sich etwas”, erklärt Bauschs Sprecherin Dani Frank am Mittwoch gegenüber Tageblatt.lu. “Aber unsere Position ist nicht die, dass wir hingehen und generell die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h herabsetzen.” Stattdessen schaut sich das Ministerium jede einzelne Straße an. “Wir überprüfen das gesamte Straßennetz und schauen, wo wir die Geschwindigkeit auf Tempo 80 herunterschrauben können”, sagt Frank.

Auf einigen Strecken kommt Tempo 70

Infrage kommen schwierige Strecken, “wenn sich die Infrastruktur dafür anbietet”, sagt Frank. Und dabei gibt es auch keine Untergrenze. “Wir werden auf verschiedenen Strecken die Geschwindigkeit auch auf Tempo 70 herabsetzen – das sind Anordnungen, die bereits auf dem Weg sind”, erklärt Frank.

Die “Sécurité routière” hatte im September eine generelle Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h mit einigen Ausnahmestrecken gefordert. Laut Ansicht des Vereins böte die Idee einige Vorteile. So müsse lediglich die Straßenverkehrsordnung geändert werden – aber nicht im gesamten Land neue Schilder aufgebaut werden. Umgekehrt könnte man an geeigneten Strecken weiterhin 90 km/h als Höchstgeschwindigkeit erlauben – und dort dann einfach die entsprechenden Schilder aufstellen.