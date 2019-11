Man darf und soll zweifeln. Auch am guten Funktionieren der in Luxemburg fest installierten Radargeräte. Mitglieder der Asbl „Aktiven Dateschutz“* bringen die Frage jetzt vor Gericht. Auslöser ist ein konkreter Fall. Ein Autofahrer wird geblitzt. In einem 90er-Abschnitt soll er mit 94 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein. Nach Abzug der Toleranz von 3 km/h wird 91 km/h als Geschwindigkeit festgehalten. Macht 49 Euro Bußgeld.

Der Autofahrer hat Zweifel. Er möchte das vom Gerät gemachte Foto sehen und Einblick haben in die vom Radar erfassten Mess-Daten. Fürs Foto muss er sich nach Bartringen in die Zentrale der Verkehrspolizei begeben, wo er unter Aufsicht „sein Bild“ begutachten darf. Das ist eine umständliche Prozedur, die zudem im Widerspruch steht zur Auffassung der Datenschutzkommission und zum Datenschutzgesetz selbst, das einen einfachen, also unkomplizierten Zugang zu persönlichen Daten vorsieht.

Den Rechenprozess, der dazu geführt hat, dass der Autofahrer geblitzt wurde, also die Daten, die nachvollziehbar zeigen, dass er es ist, der zu schnell unterwegs war, kriegt er nicht zu Gesicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es diese Art der „Données mesurées“ nicht gibt. Diese Weg-Zeit-Daten werden von dem Gerät nämlich nicht gespeichert und können demnach nicht nachgeprüft werden. Der betroffene Fahrer stellt den Bußgeldbescheid deshalb weiterhin infrage. Auch diese Beanstandungsprozedur ist nicht unbedingt eine transparente und einfache.

Kein nachvollziehbarer Prozess

Der Autofahrer beruft sich unter anderem auf ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Saarlandes: Am 9. Mai dieses Jahres ist dort im Zusammenhang mit einer Geschwindigkeitsübertretung entschieden worden, dass alle vorherigen gerichtlichen Entscheidungen aufzuheben sind, da die Grundrechte auf ein faires Verfahren nicht gegeben seien.

Zu den grundlegenden rechtsstaatlichen Anforderungen an die Verurteilung eines Menschen gehöre, dass er die tatsächlichen Grundlagen seiner Verurteilung zur Kenntnis nehmen, sie in Zweifel ziehen und sie nachprüfen darf. Wenn aber die Messdaten des Radargerätes nicht komplett gespeichert werden, sei die Überprüfung und eine faire Verteidigung nicht möglich.

Es reicht dem Verfassungsgerichtshof auch nicht, dass, mit Verweis auf die Genehmigung der Geräte, alles schon seine Richtigkeit habe. Das würde bedeuten, dass Rechtssuchende auf Gedeih und Verderb der amtlichen Bestätigung der Zuverlässigkeit eines elektronischen Systems und der es steuernden Algorithmen ausgeliefert wären.

Situation in Luxemburg

In Luxemburg ist das juristische Problem ähnlich wie in Deutschland. Erstens werden auch bei uns die Rohdaten der Radargeräte nicht gespeichert, wie Minister François Bausch in der Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Marc Goergen vom Juni 2019 schreibt. Damit aber wären sie im Prinzip nicht konform mit der großherzoglichen Verordnung von August 2002, die eine solche Speicherung vorsehe, sagen Mitglieder der Asbl „Aktiven Datenschutz“.

Zweitens berufen sich auch die Behörden in Luxemburg auf die Tests, die vor der Zulassung gemacht wurden, um das gute Funktionieren der Geräte zu belegen. Dass aber die Wirklichkeit facettenreicher ist als alle möglichen Tests, scheint nicht zu stören.

Außerdem schließt die Zulassung spätere Fehler nicht aus. Solche Fälle gibt es. Wer googelt, findet sie. Darunter auch erstaunliche, wie den Fall eines Mannes, der in Frankreich mit seinem alten Traktor unterwegs ist und mit über 100 km/h geblitzt wird. Der Mann wird vorübergehend festgenommen. So lange, bis er eindeutig nachweisen kann, dass sein Traktor höchstens 30 bis 40 km/h schnell sein kann, es also gar nicht sein kann, dass er mit 100 km/h unterwegs war.

Unterschiedliche Interpretation

Im Februar 2020 kommt der hier geschilderte Fall mit den Fragen um Zuverlässigkeit und Rechtsstaatlichkeit der Messdaten der Radargeräte vors Polizeigericht in Esch/Alzette.

Es dürfte in der Hauptsache um die Definition der „Données mesurées“ gehen. Auf Nachfrage hin teilt das Transportministerium mit, dass das Speichern der Rohdaten in der Verordnung von 2002 nicht vorgeschrieben sei. Nach Ansicht des Ministeriums müssten die ermittelte Geschwindigkeit, das Datum, der Ort und das Foto des Autofahrers gespeichert werden, um konform zu sein. Außerdem seien die Radargeräte von der SNCH („Société nationale de certification et d’homologation“) zertifiziert und homologiert und würden die Geschwindigkeit im Rahmen der Vorgaben der Verordnung von 2002 ermitteln.

Auf das Urteil des Polizeigerichts in Esch/Alzette darf man gespannt sein.

* Die Asbl „Aktiven Datenschutz“ ist eine 2018 gegründete Plattform, die aufgrund des Datenschutzgesetzes von 2018 alle Aspekte des Datenschutzes analysiert und ihre Mitglieder in dem Sinne berät.