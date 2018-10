Von den Insassen des Autos, das am Sonntag auf der A3 mit einem Bus kollidiert ist, hat keiner den Unfall überlebt. Das letzte Unfallopfer, eine 18 Jahre alte Französin, ist am Dienstag ihren Verletzungen erlegen.

Das Auto war in einem Baustellenbereich zwischen dem Gaspericher Kreuz und der Aire de Berchem mit einem Bus kollidiert. Wegen der Erneuerung des Fahrbahnbelags war die Strecke nur einspurig befahrbar, eine “kalifornische Mauer” war nicht angebracht worden, weil es eine Kurzzeitbaustelle war.

Die vier jungen Franzosen, der 18 Jahre alte Fahrer sowie der Beifahrer gleichen Alters und die zwei jungen Frauen im alter von 18 und 17 Jahren, kannten sich. Nach Tageblatt-Informationen haben sie an der gleichen Schule in Thionville im Juni dieses Jahres erst ihr Abitur abgelegt.

Damit wird Luxemburg die geringe Zahl von Unfallopfern aus dem Jahr 2017 nicht wieder einlösen oder sogar verbessern können. Trotz Radarfallen. Noch im Februar hatte Verkehrsminister François Bausch in einer Rede vor der Abgeordnetenkammer 25 Verkehrstote für 2017 verkündet, was einem historischen Rekord gleichkommt. Es war die niedrigste Zahl von Verkehrsopfern, seit diese in Luxemburg überhaupt erfasst werden. Die Zahlen des Verkehrsministeriums gehen laut einer Statistik der Regierung bis ins Jahr 1949 zurück. In diesem Jahr sind es bis jetzt bereits mindestens 30. Davon sind neun Unfalltote Motorradfahrer, wie das Leitsystem auf den Autobahnen den Fahrern verkündet – verbunden mit der Aufforderung, vorsichtig und angepasst zu fahren.