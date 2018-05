“Ich finde, dass das eine unverantwortliche Entscheidung ist”, so Außenminister Jean Asselborn am Dienstag auf Nachfrage des Tageblatt zum Ausstieg der USA aus dem Atomdeal. Die internationale Gemeinschaft habe gemeinsam zwölf Jahre am Nukleardeal gearbeitet. Es sei ein Deal gewesen, der verhindern solle, dass der Iran Atomwaffen erhält und sich eine Gewaltspirale entfaltet. “Das Risiko ist jetzt groß, dass Länder nicht mehr auf Deeskalation setzen, sondern das genaue Gegenteil tun”, befürchtet Asselborn.

Auch wenn die UN-Resolution des Sicherheitsrats nicht durch die Amerikaner “gebrochen” sei, könne man jetzt nur noch wenig Vertrauen haben, wenn man mit dem Iran Handel betreibe. Dabei sei das Ziel gewesen, dass es durch eine bessere wirtschaftliche Kooperation mit dem Iran einen Einfluss auf seine Politik geben könne.

Schwer vorhersehbare Folgen für die Wirtschaft

Cargolux und Paul Wurth gehören zu den wichtigsten luxemburgischen Unternehmen, die im Iran tätig sind. Auf die Frage, was der Rückzug der USA aus dem Nukleardeal bedeute, meint Asselborn: “Das ist momentan schwer vorhersehbar.” Die europäische Position bleibe klar, dass jeder zum Abkommen stehe. Allerdings habe Trumps Entscheidung destabilisierenden Charakter. Gerade weil die Sanktionen von den USA gegen den Iran wieder eingeführt würden. Es sei in der Vergangenheit bereits schwierig gewesen, die Finanzströme zu steuern. “Alle Banken in Europa haben Beziehungen zu den USA. Was das am Ende heißt … ich will jetzt nicht spekulieren.”

Was Asselborn nicht aussprechen will, liegt auf der Hand: Europäische Banken haben in der Vergangenheit bereits empfindliche Strafen für vermeintliche Sanktionsverletzungen zahlen müssen. Die EU hat damals einen großen Fehler begangen. Da die Europäer bei den sogenannten “US-Sekundär-Sanktionen” überhaupt mitgemacht haben, legitimierte dies das amerikanische Vorgehen aus Sicht der USA.

Trotz Trump-Bashing ist die EU dennoch an die USA gefesselt. Klartext: Die Europäer haben keine Kontrolle über ihre eigenen Unternehmen. Sie werden nicht in Brüssel, sondern eben in Washington kontrolliert, wenn es um den Iran geht.