Der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn hat im Deutschlandfunk (DLF) auf den Angriff in Syrien reagiert. Für Asselborn ist die Anwendung von Giftgas ein Kriegsverbrechen. Emmanuel Macron, Theresa May und Donald Trump hätten Gewissheit, dass Giftgas in der Stadt Duma eingesetzt worden sei. Die Russen würden wiederum sagen, der britische Geheimdienst stecke dahinter – obwohl das ein wenig „holprig“ sei, so der Luxemburger. Eins sei aber klar: Menschen seien qualvoll in Duma gestorben.

„Wenn also der Militärschlag in Syrien begrenzt bleibt, und die Giftgasfabrik in Homs getroffen wurde und keine Menschen zu Schaden gekommen sind, dann ist das eine Aktion, die man irgendwie verstehen kann“, sagt Asselborn im Interview bei DLF.

Intervention ist keine Lösung

Der Angriff sei aber keine Lösung, um den Krieg in Syrien zu beenden. Was jetzt folgen müsste, seien zwei Sachen. Das erste sei der Joint Investigation Mechanism (JIM). Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) und der UNO-Sicherheitsrat müssten sich endlich zusammenraffen und die Verantwortlichen stellen.

“Das zweite ist: Wir müssen wieder zurück nach Genf”, betont Asselborn. Bei den Friedensverhandlungen in Genf geht es darum, eine politische Transition zu ermöglichen. Bislang haben die Gespräche aber nur in eine Sackgasse geführt. “Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland nicht aus dem Morast raus will und dass man keine Lösung findet, den Konflikt beendet und das Land wieder aufbaut. Dadurch würde Russland seinen Einfluss auch in Syrien nicht verlieren.”

Mit mehr militärischen Interventionen würde man diesem Volk noch mehr zumuten als akzeptabel sei. Jean Asselborn sieht die Lösung in einem rein politischen Weg.