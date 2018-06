“Der G7 wird in dieser Form nicht überleben”, sagt der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn am Montag gegenüber dem Tageblatt. Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte sich am Sonntag nach einem Gipfel der G7-Staaten über Twitter aus der gemeinsam ausgearbeiteten Erklärung zurückgezogen. Als Grund für seine Entscheidung nannte er eine Aussage des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, der kurz nach dem Treffen die Strafzölle von Trump “beleidigend” nannte.

“Die Einstellung des amerikanischen Präsidenten ist erschreckend”, so Asselborn. “Das ist ein Einschnitt, der in dieser Form in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg einmalig ist”, urteilt der Außenminister. Es bringe nichts, einen G7 zu organisieren, wenn nur Disharmonie herrsche.

“Das ist der Aperitif”

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel meinte am Sonntagabend, dass Deutschland sich “nicht über den Tisch ziehen lassen wird”. Trump hat vor einigen Monaten entschieden, Strafzölle auf Aluminium- und Stahlimporte zu verhängen. Die EU hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt, die Anfang Juli in Kraft treten sollen. “Wir dürfen uns nichts vormachen, das ist der Aperitif”, sagt Asselborn.

Die EU müsse sich nun darauf einstellen, dass demnächst auch die Automobilindustrie betroffen sein könnte. Trump hatte entsprechende Drohungen ausgesprochen. “Davon würde auch Luxemburg betroffen sein, da wir Zulieferer-Unternehmen dieser Industrie haben”, warnt der Außenminister. Gute Handelsregeln würden Arbeitsplätze schaffen. Durch Trumps “America First”-Politik würden Arbeitsplätze verloren gehen.

Für Asselborn gibt es nur eine einzige Möglichkeit, um den Drohungen des amerikanischen Präsidenten entgegenzutreten: Die EU muss wieder zusammenrücken. “Wer das noch nicht verstanden hat, hat nichts aus der Geschichte gelernt”, meint Asselborn. “Wir dürfen den Menschen nicht vorgaukeln, dass wir diese Krise national lösen können”. Trotzdem solle die Union sich nicht provozieren lassen und einen “kühlen Kopf bewahren”.