Der Deal, der nun zwischen der EU und Großbritannien gefunden wurde, sei der bestmögliche, findet Außenminister Jean Asselborn. Er wird am Dienstag dem Parlament in Luxemburg Rede und Antwort stehen.

“Der Deal, der jetzt auf dem Tisch liegt, ist der bestmögliche”, meinte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn (LSAP) am Montagmorgen vor einer Ratssitzung über den Brexit in Brüssel. Es gebe keinen besseren Deal “für diesen verrückten Brexit”. Der Diskurs der britischen Regierung habe sich mittlerweile geändert. Habe es früher noch gehießen “No deal is better than a bad deal”, so sei sie mittlerweile der Überzeugung, dass irgendein Deal besser als keiner ist.

“Wir kommen jetzt in die spitze Phase”, sagte er gegenüber Journalisten. “Wir müssen die in Großbritannien ermutigen, die wollen, dass wir zu einem guten Resultat kommen.” Er lobte die britische Premierministerin Theresa May für ihre klare Linie. “Ich glaube, dass sie ihre Partei und sogar vielleicht Politiker anderer Parteien von dem Deal wird überzeugen können”, sagte Asselborn.

Asselborn tritt vor die Abgeordneten

May steht in Großbritannien politisch unter Beschuss. Nachdem verkündet wurde, dass ein Deal mit der EU gefunden wurde, ist ein Teil ihrer Regierung aus Protest zurückgetreten, darunter der Brexit-Minister Dominic Raab. Als sie am vergangenen Mittwoch im Parlament antrat, um den Deal zu verteidigen, wurde sie von Politikern aller Parteien attackiert. Die Brexit-Gegner wollen den Austritt verhindern, während den Brexit-Befürworter der Deal nicht weit genug geht. Nun muss May genug Abgeordnete überzeugen, Anfang Dezember für das Abkommen zu stimmen.

Die EU und Großbritannien haben vereinbart, dass der Austritt wie vorgesehen am 29. März 2019 stattfindet. Großbritannien soll in einer ersten Phase allerdings Mitglied des EU-Binnenmarktes und der Zollunion bleiben. Das Land wird aber kein Mitspracherecht mehr in den EU-Gremien haben. Ende 2020 soll Großbritannien dann definitiv die EU verlassen.

Nach May wird auch Asselborn den Deal verteidigen müssen. Er tritt am Dienstagmorgen um 9 Uhr in einer öffentlichen Anhörung vor die luxemburgischen Abgeordneten, um alle möglichen Fragen zu beantworten.