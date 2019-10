Der kürzlich vorgestellte Statec-Bericht „Travail et cohésion sociale“ kann mit mindestens einer guten Nachricht aufwarten: Prekäre Arbeitsverhältnisse (solche, bei denen die Laufzeit des Arbeitsvertrages weniger als drei Monate beträgt) gibt es in Luxemburg wenig: Sind in Europa 2,2 Prozent der Arbeitnehmer davon betroffen, sind es in Luxemburg „nur“ 1,6 Prozent. Der weitaus größte Teil der Daten, die das Statistikamt für 2018 präsentiert, ist jedoch weniger erfreulich, und auch hinter der „guten“ Nachricht versteckt sich eine weniger angenehme: Seit 2010 ist der Anteil dieser Arbeitsverhältnisse gestiegen, von 1,1 auf die augenblicklichen 1,6 Prozent, europaweit hingegen blieb die Quote gleich.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass die sozialen Ungleichheiten weiter zugenommen haben. 2018 konnten die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung auf ein zehnmal höheres Einkommen zurückgreifen als die untersten zehn Prozent. 2017 besaßen die Spitzenverdiener „nur“ achtmal so viel. Ein fast schon phänomenaler Anstieg in nur zwölf Monaten. In konkreten Zahlen ausgedrückt bedeutet es, dass es Menschen gibt, die mit 979 Euro im Monat auskommen müssen, derweil man am anderen Ende der Skala auf satte 9.882 Euro zählen kann. 2017 lagen die beiden Extreme bei 1.011 bzw. 8.159 Euro. Die oft zitierte Einkommensschere geht weiter auseinander und bei der Lage auf dem Wohnungsmarkt (die Wohnungskosten machen bei jeder Einkommensklasse den größten Teil der Ausgaben aus) sieht es nicht so aus, als ob sie sich in absehbarer Zeit auch nur um ein paar Millimeter schließen wird. Als absolutes Versagen unseres viel gelobten Sozialmodells muss die Zahl von 18,3 Prozent Armutsgefährdeten bezeichnet werden. Laut Statec liegt die Risikogrenze bei einer Einzelperson bei 2.013 Euro pro Monat. Ohne die Sozialtransfers wäre das Risiko noch größer.

Können wir die steigenden Ungleichheiten hinnehmen, trotz guter wirtschaftlicher und demografischer Entwicklung, auch wenn sich das Armutsrisiko in etwa stabilisiert hat, fragt der Direktor des Statistikamtes, Serge Allegrezza. Außer man ist ein Zyniker, der meint, eine gewisse Zahl von Armen sei nötig, damit es der Allgemeinheit gut geht, müsste die Antwort nein lauten. Allegrezza meint, es sei eine philosophische Frage, die von der Gesellschaft beantwortet werden muss. Eine diplomatische Art, zu sagen, dass die Politik Farbe bekennen muss.

Es herrscht ein breiter Konsens darüber, dass es vor allem die Wohnungskosten sind, die das Leben für viele bei uns unbezahlbar machen. An der Größe des Landes allein kann es nicht liegen – man braucht sich nur die Wohnungspreise im Saarland anzusehen. Doch solange die sakrosankte Kuh des Privatgrundbesitzes nicht geschlachtet wird und der Staat sich im Allgemeininteresse das notwendige Bauland nimmt, wenn er es nicht hat, um massiv soziale Wohnungen zu bauen, ist dem Problem wohl nicht beizukommen.