Der Anführer der Protestbewegung in Armenien, Nikol Paschinjan, rechnet mit seiner Wahl zum neuen Ministerpräsidenten im zweiten Anlauf am 8. Mai. Die drei Oppositionsfraktionen im Parlament der Ex-Sowjetrepublik hätten vereinbart, ihn erneut aufzustellen, sagte Paschinjan am Mittwochabend in Eriwan. Nach drei Wochen mit täglichen Massenprotesten rief er seine Anhänger auf, am Donnerstag nicht zu demonstrieren.

Am Dienstag hatte die Mehrheit der Republikanischen Partei die Wahl Paschinjans an die Spitze der Regierung noch verhindert. Am Mittwoch beschloss die Fraktion der Republikaner, am 8. Mai einen Kandidaten zu unterstützen, der von einem Drittel der Abgeordneten nominiert werde. Das war keine direkte Zusage, Paschinjan zu wählen; aber es öffnet den Weg zu seinem möglichen Wahlsieg.

Die Proteste richten sich gegen Korruption und Stagnation in dem kleinen Land im Südkaukasus. Die Demonstranten machen die Republikanische Partei dafür verantwortlich. Sie haben bereits den Rücktritt von deren Chef Sersch Sargsjan als Ministerpräsidenten erzwungen.