Die Wohnungsnot in Luxemburg trifft die Armen am härtesten. 42 Prozent ihres Einkommens haben sie 2017 fürs Wohnen ausgegeben. Zum Leben bleibt ihnen nur noch wenig Geld übrig. Besser haben es die Reichen. Sie geben von ihren eh schon überdurchschnittlich hohen Gehältern lediglich 14,5 Prozent fürs Wohnen aus. Nach Abzug der Wohnkosten sind 24 Prozent der Luxemburger Bevölkerung vom Armutsrisiko betroffen.

Die Ausgaben für Wohnen tragen in hohem Maße zur Verschärfung der sozialen Ungleichheiten in Luxemburg bei. Zu dieser Schlussfolgerung kommt das Statistikamt Statec in einer Analyse, die es am Dienstag, 27.8., veröffentlichte.

Die ärmste Bevölkerungsschicht habe am meisten unter den steigenden Wohnungspreisen zu leiden. In den beiden einkommensschwächsten Gruppen seien die Wohnkosten zwischen 2012 und 2017 um 20 bzw. 24 Prozent gestiegen. In der Kategorie der oberen Mittelschicht hätten die Kosten für eine Wohnung im selben Zeitraum lediglich um 7 Prozent zugenommen, stellt Statec fest. Daraus lasse sich eine deutliche Tendenz ableiten, dass die Wohnkosten für die ärmsten Einwohner Luxemburgs in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gestiegen seien.

Konkret bedeute das, dass die ärmsten 20 Prozent der Luxemburger Bevölkerung im Jahr 2017 42 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgegeben haben. Zum Vergleich: Die reichsten 20 Prozent haben 2017 lediglich 14,5 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen aufgewandt.

Immer weniger Geld zum Leben

Im Umkehrschluss hätten die ärmsten Schichten immer weniger Geld zum Leben, während die Reichen über 85 Prozent ihres Gehalts für andere Dinge als Wohnen ausgeben könnten.

Dies habe zur Folge, dass die sozialen Ungleichheiten in Luxemburg nach Abzug der Wohnkosten höher seien als davor, präzisiert das Statistikamt. Die steigenden Wohnkosten hätten die eh schon bestehende Ungleichheit in den vergangenen Jahren nur noch verschärft. Auch das Armutsrisiko liege nach Abzug der Wohnkosten deutlich höher. So seien 2017 vor Abzug der Wohnkosten 15,8 Prozent der Luxemburger Bevölkerung vom Armutsrisiko betroffen gewesen. Nach Abzug dieser Ausgaben seien es 24 Prozent gewesen.

Nach Familiensituation trifft das Armutsrisiko vor allem Alleinerziehende, nach Nationalität drohen Portugiesen und Nicht-Luxemburger aus Drittstaaten wesentlich stärker in die Armut abzurutschen als Luxemburger und andere EU-Ausländer. Nach wirtschaftlichem Status sind Arbeitslose und Freiberufler stärker betroffen als Angestellte, nach Berufen sind vor allem Handwerker gefährdet.

Aus der Analyse geht weiter hervor, dass Mieter, die zu Marktpreisen wohnen, stärker vom Armutsrisiko betroffen sind als Wohnungsbesitzer, selbst wenn diese noch einen Immobilienkredit zurückzahlen müssen.

LL