Am Samstagabend nah am Martinstag sind Dutzende von Frauen, Männern und Kindern aus Vianden und Umgebung mit brennenden Fackeln durch das Städtchen gezogen – Lieder singend, deren Inhalt sich Außenstehenden nicht gleich erschließt. Das Ritual erfüllt auch die Funktion, die lokale Identität der Ortsgemeinschaft zu festigen. Allerdings sollte das nicht auf Kosten von ethnischen oder religiösen Minderheiten geschehen. Deshalb wurde ein antisemitischer Vers in den vergangenen Jahren gestrichen.

Der Brauch soll bis ins Mittelalter zurückreichen, manche meinen sogar, er sei keltischen Ursprungs. Laut dem Viandener Historiker Jean Milmeister könnte es sich um eine Art Erntedankfest ...