Der Luxemburger Stahlkonzern ArcelorMittal will sein Werk in Düdelingen verkaufen. Das bestätigte ein Konzernsprecher am Freitag gegenüber dem Tageblatt. Hintergrund ist der geplante Kauf des Stahlherstellers Ilva. Damit der Stahlriese das italienische Unternehmen schlucken darf, verlangen die Wettbewerbshüter der Europäischen Kommission einen Verkauf von anderen Produktionsstätten.

Auf der Liste von Standorten, die Arcelor am Freitag an die Kommission übermittelt hat: Werke in Italien, Rumänien, Mazedonien, Tschechien – und Luxemburg. Laut Tageblatt-Informationen stehen alle Aktivitäten in Düdelingen zu Disposition. ArcelorMittal erwartet bis zum 23. Mai eine Entscheidung der EU-Kommission. Konzernintern ist man sich offenbar sicher, dass es eine Zustimmung gibt.

Bis zum Ende des Jahres 2018 soll dann der Kauf von Ilva abgeschlossen werden. Bis zum selben Zeitpunkt soll auch der Verkauf des Düdelinger Werks über die Bühne gegangen sein.

Das Ilva-Werk in Taranto in Süditalien gilt als die größte Stahlhütte Europas. Es produziert bis zu acht Millionen Tonnen Stahl pro Jahr – und verfügt über einen direkten Zugang zum Meer.