ArcelorMittal gab am Freitag bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf von vier seiner europäischen Standorte an Liberty House getroffen hat, um wettbewerbsrechtliche Bedenken Europas im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der italienischen Ilva auszuräumen.

Die vier Stahlwerke in Rumänien, Tschechien, Mazedonien und Italien beschäftigen mehr als 12.500 Mitarbeiter, sagte Liberty House, eine Tochtergesellschaft der britischen Gupta Family Group (GFG). “Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Übernahme von Ilva”, der Zustimmung der Europäischen Union und des Abschlusses von Konsultationsverfahren mit den betroffenen Arbeitnehmervertretern, erklärte ArcelorMittal in einer Pressemitteilung. Diese Operation wird es Liberty House ermöglichen, “sich im Herzen der europäischen Stahlindustrie zu positionieren und seine globale Position in diesem Sektor zu stärken”, mit einer Produktionskapazität von mehr als 15 Millionen Tonnen pro Jahr, schätzt das Unternehmen in einer separaten Pressemitteilung.

Mit diesen neuen Standorten wird sie ihre globale Metallproduktionskapazität “mehr als verdoppeln”. Liberty House ist bereits in Großbritannien mit einer starken Präsenz bei Aluminium und Stahl für die Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie in Australien mit der Lieferung von Stahl für den Bausektor vertreten. In Frankreich hat Liberty House kürzlich den letzten französischen Hersteller von Autofelgen der AR Industries übernommen, ein Vorgang, der “bald” abgeschlossen werden soll, sagt die Gruppe. ArcelorMittal wird Ilva für 1,8 Milliarden Euro im Rahmen eines Konsortiums erwerben, zu dem auch die Caisse italienne des dépôts (CDP) und die Intesa Sanpaolo Bank gehören.

Ilva, hoch verschuldet und am Rande der finanziellen Erstickung, wurde Anfang 2015 unter die Aufsicht des italienischen Staates gestellt und dann verstaatlicht, bevor Anfang 2016 ein Verfahren zur Käufersuche eingeleitet wurde. Im Rahmen des Erwerbs durch ArcelorMittal hatte die Europäische Kommission Bedenken wegen der Auswirkungen des Vorhabens auf den Wettbewerb geäußert, und der Stahlriese hatte zugesagt, mehrere Vermögenswerte zu verkaufen: den italienischen verzinkten Stahlstandort in Piombino, die Galati-Standorte in Rumänien, Skopje in Mazedonien, Ostrava in der Tschechischen Republik, Dudelange in Luxemburg und mehrere Produktionslinien am belgischen Standort in Lüttich.

Die Verhandlungen über Vermögenswerte in Luxemburg und Belgien laufen noch, sagte die Gruppe. An der Pariser Börse legte die ArcelorMittal-Aktie um rund 10:48 Uhr um 0,58% auf 24,34 € zu, bei einem Marktwachstum von 0,49%.