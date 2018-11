Das ArcelorMittal-Standort in Düdelingen geht ebenfalls an die Liberty House Group – das hat der Stahlkonzern am Freitagmorgen mitgeteilt.

Bereits seit Mitte Oktober ist bekannt, dass Liberty House aus Großbritannien den Zuschlag für die zum Verkauf stehenden osteuropäischen Werke erhalten hat. Wer der zukünftige Besitzer des Werkes in Düdelingen sein wird, war bisher unklar.

ArcelorMittal hat heute erklärt, dass es ein verbindliches Angebot der Liberty House Group für den Erwerb von ArcelorMittal Dudelange (Luxemburg) und für Betriebsstätten in Liège (Belgien) erhalten habe.

“Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Übernahme von Ilva durch das Unternehmen, der Zustimmung des Unternehmens und ist abhängig von der Zustimmung der EU und dem Abschluss der Konsultationen mit den lokalen und europäischen Betriebsräten”, teilt ArcelorMittal mit.

Das Unternehmen habe mit der Zustimmung zu den verbindlichen Angeboten von Liberty House der “Präferenz der EU-Kommission entsprochen, einen einzigen geeigneten Käufer (für das gesamte Veräußerungspaket, die Red.) zu finden”. Das Paket umfasst ArcelorMittal Ostrava (Tschechien), ArcelorMittal Galati (Rumänien), ArcelorMittal Skopje (Mazedonien) und ArcelorMittal Piombino (Italien) plus ArcelorMittal Düdelingen und die zwei Endfertigungs-Linien in Liège (Belgien). fgg