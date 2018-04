In Luxemburg hat sich Widerstand gegen den Verkauf des ArcelorMittal-Werkes in Düdelingen gebildet. In einem Brief kritisierten Wirtschaftsminister Etienne Schneider und der Düdelinger Bürgermeister Dan Biancalana die EU-Kommission, da diese ArcelorMittal zu dem Verkauf von Werken dränge. In einer Pressemitteilung der Regierung heißt es, die LSAP-Politiker hätten den Brief verschickt “… pour dénoncer la position de la Commission qui oblige ArcelorMittal à céder plusieurs usines en Europe, dont notamment le site Dudelange.”

Hintergrund ist der Kauf des italienischen Stahlkonzerns Ilva, den ArcelorMittal anstrebt. Die Kommission hatte Wettbewerbsbedenken geäußert.

Von Seiten der Kommission heißt es: “Die Auswertung der Fusion durch die Kommission ist nicht abgeschlossen. Unsere Entscheidung soll bis zum 23. Mai stehen und wir können nicht vorhersagen, wie sie ausfallen wird. Bei Fusionen liegt es in der Verantwortung der Parteien, die Bedenken, die die Kommission aufgrund der vorgeschlagenen Transaktion ausgemacht hat, anzugehen.”

Im Klartext: Die Kommission sagt nicht, was ArcelorMittal zu tun hat. Sie meldet lediglich ihre Bedenken an – und ArcelorMittal muss eine Lösung finden, mit der die Kommission leben kann.