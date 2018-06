Nicolas Schmit, Luxemburgs Arbeitsminister, hat ein Problem – und zwar ein großes, wie er sagt. Die Arbeitsmarktverwaltung ADEM könnte in zwei Jahren mit doppelt so vielen Dossiers beschäftigt sein wie jetzt. Zumindest, wenn es nach der EU-Kommission geht. Die will nämlich, dass Grenzgänger in Zukunft Arbeitslosengeld aus dem Land erhalten werden, in dem sie arbeiten – und nicht aus dem, in dem sie leben (das Tageblatt berichtete).

Dies werde das Team um Direktorin Isabelle Schlesser mit der aktuellen Personalstärke nicht schaffen können. Die Verwaltung in so kurzer Zeit um wenigstens 200 bis 250 neue Mitarbeiter aufzustocken, die alle angelernt werden müssten, erscheint utopisch, zumal ein solches Wachstum auch zusätzliche, dringend notwendige Infrastruktur bedinge.

Verwaltungskollaps bei der ADEM?

Die ADEM könnte in eine Situation kommen, die wohl nur noch mit jener des BAMF in Deutschland vergleichbar wäre; des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, das derzeit im Nachbarland für heftige politische Ruderbewegungen von Kanzlerin Merkel sorgt. Die Behörde leistete sich wegen der Überbelastung offenbar einige Fehler.

190.000 Grenzgänger arbeiten in Luxemburg, fast alle im Privatsektor, der tendenziell mehr Entlassungen kennt als der Staatsdienst. Es ist im Vergleich zu der Einwohnerzahl das europäische Land mit den meisten „frontaliers“ (nur in der Schweiz arbeiten in absoluten Zahlen mehr – 300.000 Pendler).

Zwar versucht Nicolas Schmit zurzeit alles Mögliche, um die administrative Katastrophe für Luxemburg abzuwenden, es ist angesichts der Mehrheitsverhältnisse aber fraglich, ob dies gelingen wird. Es seien nicht mal so sehr die Finanzen, die dem Beschäftigungsminister Sorgen berieten, sondern das Prinzip, dass ein öffentlicher Dienst eines Mitgliedslandes von der EU-Kommission lahmgelegt werden könnte.

Die Umsetzung soll innerhalb von zwei Jahren geschehen, was laut Schmit unmöglich ist. Luxemburg werde sich dies nicht gefallen lassen (können), sagte der Minister. Er will seinen Protest demnächst in einem Brief an den Kommissionspräsidenten formulieren.

Brief an Juncker

Abgesehen von diesem Protestschreiben kündigt Nicolas Schmit an, dass sich Luxemburg mit allen Mitteln gegen die geplante Regelung wehren werde. Einige Möglichkeiten gebe es da noch.

Sollte alle Mühe vergeblich sein, so fordert die Luxemburger Regierung eine Frist bis zur Umsetzung von sieben und nicht zwei Jahren. Die Zeit drängt offenbar: Am 21. Juni könnte die neue Regelung verabschiedet werden.