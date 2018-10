Blau-Rot-Grün will es noch einmal wissen. Am vergangenen Mittwoch haben sich die Parteigrößen von DP, LSAP und Grünen zum ersten Mal zu (erneuten) Koalitionsverhandlungen getroffen. Dabei wurde auch festgelegt, welche Arbeitsgruppen geschaffen werden. Die Teams sollen in ihren Sitzungen das Fundament für die zukünftige gemeinsame Arbeit legen. Am Montag erklärte Regierungsbilder Xavier Bettel, wie es weitergeht – und verriet, wer in welchen Arbeitsgruppen sitzt.

Als “formateur” gehört DP-Spitzenkandidat Xavier Bettel nicht selbst der Verhandlungsdelegation seiner Partei an. Er soll die Gespräche als zukünftiger Premierminister moderieren. Bettel erklärte am Montag, dass die eigentlichen Koalitionsverhandlungen am Dienstag, Donnerstag und Freitag weitergeführt werden. Dazu werden Fachleute aus verschiedenen Luxemburger Behörden geladen.

Die eigentlichen Arbeitsgruppen tagen davon unabhängig. Hier ihre Zusammensetzung:

Finances publiques, Fiscalité, Développement de la place financière (et implications internationales & Brexit),

DP

Pierre Gramegna

Eugène Berger

Corinne Cahen

Patrick Goldschmidt

Claude Meisch

LSAP

Alex Bodry

Franz Fayot

Claude Haagen

Dan Kersch

déi gréng

Christian Kmiotek

Doris de Paoli

Henri Kox

Fränz Bausch

Claude Turmes

Charles Margue

Economie, Emploi, Compétitivité, Tourisme, Energie

DP

André Bauler

Corinne Cahen

Lex Delles

Joëlle Elvinger

Max Hahn

LSAP

Etienne Schneider

Tess Burton

Nicolas Schmit

Romain Schneider

Francine Closener

déi gréng

Claude Turmes

Stéphanie Empain

Charles Margue

Henri Kox

Roberto Traversini

Fränz Bausch

Social, Famille, Santé, Egalité des Chances

DP

Corinne Cahen

Gilles Baum

Emile Bock

Claude Lamberty

Stéphanie Obertin

Edy Mertens

LSAP

Mars Di Bartolomeo

Romain Schneider

Taina Bofferding

Tess Burton

Ginette Jones

Danielle Becker-Bauer

Romain Nati

déi gréng

Josée Lorsché

Sam Tanson

Martin Kox

Carlo Back

Marc Hansen

Djuna Bernard

Charel Margue

Gaby Damjanovic

Bob Lessel

Education, Sport, Enfance, Jeunesse, Enseignement supérieur et Recherche, Culture

DP

Claude Meisch

Guy Arendt

Lex Delles

Marc Hansen

Claude Lamberty

LSAP

Georges Engel

Tess Burton

Joanne Goebbels

Nicolas Schmit

Romain Schneider

Franz Fayot

Marc Limpach

Lydia Mutsch

déi gréng

Josée Lorsché

Christian Kmiotek

Sam Tanson

Djuna Bernard

Claude Turmes

Claude Adam

Tilly Metz

Stéphanie Empain

Etat, Institutions, Réforme administrative, Fonction publique, Protection des données

DP

Simone Beissel

Eugène Berger

Gusty Graas

Lydie Polfer

LSAP

Alex Bodry

Marc Angel

Mars Di Bartolomeo

déi gréng

Charel Margue

Henri Kox

Guy Wagener

Felix Braz

Sam Tanson

Développement durable, Climat, Protection des Ressources, Consommateurs, Agriculture

DP

Fernand Etgen

Marc Fischer

Gusty Graas

Max Hahn

LSAP

Georges Engel

Christine Schweich

Tess Burton

Romain Schneider

déi gréng

Carole Dieschbourg

Claude Turmes

François Benoy

Gérard Anzia

Henri Kox

Logement, Communes

DP

Frank Colabianchi

Lex Delles

Max Hahn

Marc Hansen

LSAP

Dan Kersch

Dan Biancalana

Mars Di Bartolomeo

Franz Fayot

Claude Haagen

déi gréng

Henri Kox

Roberto Traversini

Carole Dieschbourg

François Benoy

François Bausch

Politique internationale et transfrontalière, Europe, Coopération, Défense, Intégration, Immigration

DP

Eugène Berger

Corinne Cahen

Charles Goerens

Gusty Graas

Pierre Gramegna

LSAP

Jean Asselborn

Marc Angel

Mars Di Bartolomeo

Viviane Ecker

Romain Schneider

déi gréng

Claude Turmes

Tilly Metz

Stéphanie Empain

Tom Köller

Meris Sehovic

Roberto Traversini

Médias, Numérique, Digitalisation

DP

Marc Hansen

Jeff Feller

Marco Houwen

LSAP

Taina Bofferding

Franz Fayot

Lydia Mutsch

Nicolas Schmit

déi gréng

Sam Tanson

Christian Kmiotek

Claude Adam

Bob Reuter

Jessie Thill

Infrastructures, Aménagement du territoire, Mobilité

DP

Gusty Graas

Max Hahn

Marc Hansen

Lydie Polfer

LSAP

Dan Biancalana

Claude Haagen

Roger Negri

déi gréng

Fränz Bausch

François Benoy

Stéphanie Empain

Justice, Sécurité intérieure

DP

Guy Arendt

Simone Beissel

Lex Delles

Carole Hartmann

Lydie Polfer

LSAP

Dan Biancalana

Alex Bodry

Claudia Dall’Agnol

Christine Schweich

déi gréng

Felix Braz

Yves Wagener

René Diederich