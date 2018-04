Am Ostermontag gingen die Arbeiten an der Unterführung in Schifflingen weiter, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Monntag die 1.400 Tonnen schwere Bahnunterführung mithilfe eines Hydrauliksystems unter die Bahnstrecke in Schifflingen geschoben worden war. Durch die neue Unterführung wird in Zukunft der Verkehr in Richtung oder aus dem Stadtzentrum von Schifflingen fließen.

Die Gesamtkosten des CFL-Mammutprojekts belaufen sich auf 43 Millionen Euro. Im September soll die rue de Drusenheim – benannt nach der elsässischen Partnerstadt von Schifflingen – dann für den Verkehr freigegeben werden. Dazu sagte Bürgermeister Paul Weimerskirch: “Für unsere Ortschaft bedeutet dieses Projekt eine gewaltige urbanistische Veränderung. Das Bauwerk wird dazu beitragen, dass sich die Verkehrssituation in Schifflingen erheblich verbessern wird.”