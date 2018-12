Mittlerweile scheint die Weihnachtsstimmung selbst bei denjenigen angekommen zu sein, die mit dem Fest der Liebe eigentlich nichts anfangen können. Nun fehlt nur noch eines: der Schnee, den sich so viele für den 25. Dezember wünschen.

Von Lisa Rock

In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember war es endlich so weit: Die ersten dicken Schneeflocken rieselten vom Himmel herab. Der Schnee blieb sogar in den meisten Ortschaften des Landes den ganzen Tag lang liegen und schmolz nicht gleich wieder.

Wer in dem Moment glaubte, dass der weißen Weihnacht nichts mehr im Weg stehen würde, der irrte jedoch. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) wie auch das amerikanische GFS (Global Forecast System) rechnen auf beiden Kontinenten mit deutlich zu hohen Temperaturen. Der Aufbau einer beständigen winterlichen Wetterlage ist somit fast unmöglich.

Auf seiner Internetseite Météo Boulaide hat sich auch der junge Hobbymeteorologe Philippe Ernzer mit dem Thema weiße Weihnacht befasst und sich bemüht, seinen Followern diesbezügliche Vorhersagen zu machen und diese zu erklären. Dabei bezieht er sich ebenfalls auf die Prognosen des ECMWF und des GFS.

Die aktuellen Simulationen der beiden Institute prognostizieren an Heiligabend Temperaturen von bis zu 10 Grad Celsius über dem Durchschnitt. Die letzten Jahre herrschten am 24. Dezember durchschnittlich Werte um die null Grad. Laut beiden Wetterzentren soll es an den Feiertagen regnen. An Heiligabend sollen 10 bis 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Aufgrund der hohen Temperaturen wird der Niederschlag jedoch wohl kaum als Schnee auf dem Boden landen.

Temperaturen bis zu 10 Grad über Durchschnitt

An Weihnachten selbst soll es jedoch etwas kühler werden. „Es wird mit 7 Grad Celsius während des Tages und 4 Grad am Abend gerechnet. Diese Aussichten können sich natürlich noch bis zu den Feiertagen ändern, vor allem die Menge des Niederschlags“, sagt Ernzer.

Im Allgemeinen scheinen die Vorhersagen jedoch mehr oder weniger die gleichen zu bleiben, erklärt der junge Hobbymeteorologe weiter. „Mich würde es ehrlich gesagt wundern, wenn sich in diesem Winter noch eine stabile winterliche Wetterlage bei uns einstellen würde“, wagt Ernzer eine Prognose.

Die Chancen auf weiße Weihnachten sind also eher gering. Somit können die Schlitten weggeräumt und die geplanten Schneeballschlachten vorerst abgesagt werden. Das Wetter wird eher mild und nass als kalt und winterlich werden.

EXTRA: Wie entsteht Schnee?

Der ewige Wunsch nach weißer Weihnacht wirft die Frage auf, welche Bedingungen überhaupt herrschen müssen, damit Schnee fällt.

Bei entsprechender Kälte, die sich deutlich unter dem Gefrierpunkt befinden muss, gefrieren Wasserteilchen in den Wolken zu Eiskristallen. Einer davon besteht aus insgesamt sechs Teilchen. Diese Eiskristalle wachsen allmählich, indem sich einzelne, kleinere Kristalle sternförmig aneinanderlagern.

So entstehen sechseckige Schneesterne. Aus vielen davon bilden sich dann Schneeflocken. In den Wolken werden sie mit der Zeit immer größer und schwerer, bis sie aufgrund ihres Gewichtes auf die Erde fallen. Herrschen niedrige Temperaturen, schmelzen die Schneeflocken auf dem Weg zum Boden nicht.



Wer jedoch nicht auf Schnee an den drei Weihnachtstagen verzichten kann, der muss wohl einen Ausflug in ein Skigebiet machen. Momentan liegen an der Zugspitze in Oberbayern bis zu 115 Zentimeter Schnee. In dem französischen Wintersportort Flaine in den Nordalpen sind es bis zu 135 und im Skigebiet Verbier in der Schweiz liegen sogar bis zu 155 Zentimeter.