Der Luxemburger Verkehrsminister François Bausch hat kürzlich neue Regelungen vorgestellt, die in die Straßenverkehrsordnung einfließen sollen. Unter anderem wird darin festgelegt, dass Radfahrer zu zweit nebeneinander fahren dürfen und dass Autofahrer beim Überholen von Radfahrern einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten haben.

Das scheint einigen Verantwortlichen im deutschen Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Sorgen bereitet zu haben. Wird der deutsche Straßenverkehr demnächst durch Fahrradkolonnen aus Luxemburg zum Kollaps gebracht werden? In einem offiziell aussehenden Schreiben, das derzeit im Internet kursiert und reichlich kommentiert wird, werden “luxemburgische oder in Luxemburg ansässige Verkehrsteilnehmer” darauf hingewiesen, dass es in Deutschland untersagt sei, nebeneinander zu fahren: “Auch, wenn diese Radfahrer miteinander reden wollen.”

Dass die Mitteilung nicht echt ist, ist vor allem am Datum unschwer zu erkennen: Der 1. April ist schließlich nicht nur ein gängiges Datum für hintersinnige Scherze, sondern fiel dieses Jahr auch noch auf das Osterwochenende. Da schwingen sich sogar pflichtbewusste deutsche Ministeriumsmitarbeiter wohl eher selbst aufs Rad, anstatt Nachbarländern Fahrunterricht zu geben.

Um ganz sicherzugehen, dass der preußische Arbeitseifer nicht unterschätzt wird, hat das Tageblatt aber auch beim BMVI nachgefragt. Natürlich sei das Schreiben nicht von dort. “Unsere Mitteilungen sehen ganz anders aus”, teilte eine Sprecherin mit. Ob wegen der prinzipiell missbräuchlichen Verwendung des Briefkopfes nun rechtliche Schritte eingeleitet werden, könne man allerdings noch nicht sagen: Zunächst wolle man sich die Sache genauer ansehen.