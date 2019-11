75.405. Das ist so was wie der Highscore von Luxemburgs notorisch verstopftem Pendlerrohr A3. So viele Fahrzeuge drängelten sich im Jahr 2018 durchschnittlich an einem Werktag am Verkehrszähler bei Bettemburg vorbei. In der Stoßzeit zwischen 15 und 16 Uhr sind es 4.900 Autos und Lkws, rund anderthalb Karren pro Sekunde. Viel fahren ist da nicht mehr. Stattdessen liegt auf der A3 eine zehn Kilometer lange Masse blecherner Qualm-Maschinen, in denen jeweils ein zornentbranntes Menschlein sitzt, das in diesem Moment eigentlich viel lieber bei seiner Familie wäre – oder wenigstens im Büro.

Luxemburgs Regierung möchte die A3 dreispurig ausbauen. Geht es nach dem Konzept des grünen Verkehrsministers François Bausch, dann kommt die zusätzliche Spur aber nicht dem Individualverkehr zugute. Stattdessen sollen darauf Busse und Fahrgemeinschaften an der Autoschlange vorbeidüsen. Die Message: Wer alleine mit seinem Wagen im Stau steht, hat es nicht besser verdient. Das ist gar nicht so verkehrt. Denn immerhin wird damit ein deutliches Bild von der Beschränktheit unserer Gewohnheiten gezeichnet: das des einsamen Fahrers, der mit seinem mit fünf Sitzen ausgestatteten Straßenkreuzer die Spur blockiert.

Das Problem ist also gelöst? Oh, nein. Das Bruttoinlandsprodukt Luxemburgs hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Die Zahl der Arbeitnehmer und der Grenzgänger verdoppelt. Und es geht weiter. Das Chaos, das deshalb mittlerweile jeden Tag zur Rushhour über das Land hereinbricht, hat gewaltige Ausmaße und Konsequenzen. Und daran werden weder kostenloser Nahverkehr noch breitere Autobahn viel ändern.

Die Politiker haben die Implikationen des immensen Wachstums unterschätzt – aber sie sind beileibe nicht die einzigen Schuldigen in diesem Spiel. Ein großer Teil von Unternehmen, Behörden und auch Arbeitnehmern scheint noch immer nicht kapiert zu haben, dass wir uns im Informationszeitalter befinden. Zwölfjährige schicken Selfies um den Globus, Omas suchen Plätzchenrezepte im Netz und Onkel Peter kauft sich online sein neues Snowboard. Wir alle verbringen Stunden unserer Freizeit mit Social Media, Videostreams und Onlinegames.

Wieso soll diese Technologie denn bitte nicht auch in der Arbeitswelt funktionieren? Das Konzept des Homeoffice gibt es seit Jahrzehnten. Es könnte der Staukiller Nummer eins sein, weil die Menschen dazu Straßen und Gleise erst gar nicht nutzen müssen. Trotzdem wird diese Chance nur sporadisch genutzt.

Der Grund dafür liegt bei uns allen: bei Kollegen, die die Nase rümpfen, weil die junge Mutter zu Hause arbeitet, um bei ihren Kindern zu sein. Bei Chefs, die Angst haben, ihre Mitarbeiter würden ohne permanente Kontrolle im Netz herumsurfen, anstatt zu arbeiten. Und bei der Politik, die es auch in fast 30 Jahren europäischen Binnenmarkts nicht geschafft hat, dass Arbeitnehmer permanent von Thionville, Trier und Arlon aus für Luxemburger Firmen arbeiten, ohne dass ihr Arbeitsplatz wegen der höheren Steuern dort für sie an Attraktivität verliert.