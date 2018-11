Über eine Woche hat sie gewartet und ihren Konkurrenten Friedrich Merz und Jens Spahn in den Medien den Vortritt gelassen. Doch an diesem Mittwoch wirft auch Annegret Kramp-Karrenbauer öffentlich ihren Hut in den Ring um die Merkel-Nachfolge. Und macht dabei gleich eines klar: Für sie ist es eine Abenteuerreise ohne Rückfahrkarte.

Von unserem Korrespondenten Werner Kolhoff

Großer Bahnhof in der Berliner Saar-Vertretung: Die Landes-CDU ...