Sechs neue Animationsfilme im Internet erklären kurz vor den Wahlen in einfachen Worten, wie Demokratie in Luxemburg funktioniert.

Pünktlich vor den Nationalwahlen im Oktober haben das Zentrum für politische Bildung (ZpB) und die Koordinationsstelle für pädagogische Innovation (Script) zusammen sechs Animationsfilme veröffentlicht, um die Funktionsweise der Demokratie in Luxemburg zu erklären.

Die Videos behandeln folgende Themen: das Parlament,

Wahlen,

Gesetze,

Bürgerbeteiligung,

die Europäische Union

und Demokratie.

Die Filme wurden konzipiert, um als Hilfsmittel im Unterricht benutzt zu werden. Script-Direktor Luc Weis verortet die Zielgruppe der Videos jedoch zwischen 10 und 99 Jahren. Die Videos setzen vor allem auf eine klare Sprache und einfache Erklärungen. Darüber hinaus lassen sie allerdings viele Details aus, die das politische Geschehen in Luxemburg mitbestimmen. So werden die drei Gewalten etwa lehrbuchmäßig als unabhängig voneinander dargestellt und die Monarchie kommt so gut wie gar nicht vor. Der Großherzog wird in den Videos lediglich erwähnt, weil er die Gesetze unterschreiben muss, bevor sie in Kraft treten können.

Sehr viel Sorgfalt wurde in die Animation gesteckt (die entfernt an den Animationsstil von David Firth erinnert). Trotz der simplen Animationen gelingt es den Machern, einige kleine Details einfließen zu lassen, die einem beim ersten Anschauen entgehen können: Ein paar Mitglieder des Staatsrates haben zum Beispiel im Gegensatz zu allen anderen Personen Altersfalten im Gesicht und auf der Europakarte ist das Vereinigte Königreich – der Brexit lässt grüßen – schraffiert.

Die Animationen der Filme stammen von Claude Grosch und die Musik von Marc Mergen. Gesprochen wurden die Videos von Julie Kieffer (Luxemburgisch), Larissa Faber (Französisch) und Katharina Bintz (Deutsch).

Zu den sechs Filmen gibt es jeweils Begleitmaterial mit weitaus ausführlicheren Informationen und Vorschlägen für Testfragen sowie Anregungen für Eigenrecherchen. Angeschaut und heruntergeladen werden können die Filme auch auf der Internetseite des Parlamentes und auf der Seite des ZpB.