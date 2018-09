Als Ingenieur muss man sich in Luxemburg keine Gedanken machen. Zumindest nicht, was die Jobsuche betrifft. Das bestätigt der Präsident der “Association nationale des étudiants ingénieurs luxembourgeois” (ANEIL), Michel Reisch. Studenten mit einem Abschluss in diesem Fachbereich werden händeringend gesucht.

Michel Reisch (28) hatte seinen Job schon, als die Masterarbeit im Fach Maschinenbau noch nicht trocken, gebunden und vor allem abgegeben war. Bei einer Betriebsbesichtigung, die die Studentenvereinigung seiner Fachrichtung, die ANEIL, organisiert hat, lernte er seinen ...