3. Kolosseum, Rom: 2 Stunden

Tripadvisor-Kommentar: “Ich habe an einer Tour vom Anbieter City Wonders teilgenommen. Es war eine ohne Warteschlange, was super war – denn die sind echt lang. Auf der Tour kamen wir auch an Plätzen vorbei, die man bei normalem Zutritt nicht sieht, wie zum Beispiel den Untergrund und den oberen Stock. Wirklich sehenswert in Rom. Es lohnt sich definitiv, wenn man etwas mehr dafür ausgibt.”