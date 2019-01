Vollmundig hat Versandriese Amazon, der eine Niederlassung in Luxemburg betreibt, die weltweiten Verkaufsschlager zur Weihnachtszeit publiziert. Weltweit seien mehr Artikel als je zuvor online gekauft worden, heißt es in der Pressemitteilung. Das Unternehmen meldet einen “Rekord” und in der “Hitliste” der gekauften Waren findet sich Skurriles.

Auch bei Amazon findet sich “Fresh”. Warum also noch einen Marktbesuch machen? In dieser Kategorie waren vor allem Bio-Produkte der Renner: Bio-Salatgurken, Bio-H-Milch und Bio-Bananen gingen weg wie warme Semmeln.

Müssen sich Naturkostläden jetzt Sorgen machen? Bei den Amazon-eigenen Marken – das Unternehmen hat einige davon, ohne dass Amazon draufsteht – waren vor allem das dreilagige “Presto! Eco-Toilettenpapier” und Jumbo-Küchenrollen die Renner. Im Bereich “Beauty” geht der Trend in Richtung Verwöhnen. Hier führt das “Tetesept-Bäder-Geschenkset” namens “Verwöhnmomente” die Hitliste der diesjährigen Weihnachtsbestellungen an. Und weil auch Vierbeiner von Weihnachten nicht ausgeschlossen werden sollen, führt der “Trixie Adventskalender für Hunde” die Kategorie “Haustiere” an. Und irgendwie wird man den Eindruck nicht los, Amazon-Kunden seien H-Milch-Trinker und Bio-Bananen-Liebhaber.

Die beiden Produkte führen neben Paulaner Spezi auch die Kategorie “Prime Now” an. Das ist die ultraschnelle Lieferung im Zwei-Stunden-Takt, wie das Unternehmen verspricht. Zum “Weihnachtsrekord” hat wohl auch beigetragen, dass weltweit mehrere zehn Millionen Kunden die Prime-Probemitgliedschaft oder eine bezahlte Mitgliedschaft gestartet haben, um vom kostenlosen Premiumversand oder den exklusiven Shopping- und Entertainment-Vorteilen zu profitieren. Viele haben sich spät entschieden, was sie schenken. Über zwei Millionen Pakete mit Lieferversprechen zum Samstag, 22. Dezember wurden dieses Jahr versendet.