Sam Gouber hat ein außergewöhnliches Hobby: An manchen Wochenenden verwandelt er sich in eine Frau. Dann tritt er vor Publikum auf und zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Die Geschichte eines schüchternen Jungen, der in der Kunst der Travestie seine Erfüllung findet.

Mehrere Kisten und Koffer schleppen Sam Gouber und sein Lebensgefährte Jérôme vom Auto ins Restaurant “Béierhaascht” in den ersten Stock. Es ist Samstagabend in Niederkerschen – in ein paar Stunden tritt Sam zusammen mit seiner Truppe auf. Es ist an der Zeit, sich fertig zu machen.