An diesem Sonntag wird gewählt. Das Tageblatt hat in den letzten Wochen den Wahlkampf begleitet und bietet Ihnen hier noch einmal seine besten Texte an. Alle Inhalte sind bis Sonntag 14 Uhr kostenlos.

Ab 8 Uhr geht es los. Die Wahllokale öffnen und die 256.698 Wähler entscheiden über ein neues Parlament aus dem wiederum eine Regierung hervorgehen wird. Es steht viel auf dem Spiel. Bleibt die Dreierkoalition? Kommt die CSV wieder an die Macht? Wenn ja, mit wem wird sie koalieren? Und wie schneiden die kleineren Parteien ab? Der Wahlkampf wurde von vielen als eher ruhig bezeichnet. Unser Chefredakteur Dhiraj Sabharwal schreibt in seinem Leitartikel, dass die Regierung sich selbst aufgegeben hat und die vier großen Parteien sich benehmen, als gehe es nur noch um die Frage des Koalitionspartners der CSV.

Der Sonntag wird allerdings nicht nur für CSV, DP, LSAP und die Grünen wichtig sein. Einige kleinere Parteien wittern ihre Chance und hoffen auf einen Einzug ins Parlament. Andere wiederum wollen gestärkt aus diesen Wahlen hervorgehen. Was diese Wahlen für welche Partei bedeuten, erklären wir Ihnen in diesem Überblick.

Die Wähler in Luxemburg werden nicht alle die gleichen Kandidaten auf dem Wahlzettel haben, da das Land in vier Bezirke eingeteilt ist. Unsere Journalisten haben diese genauer unter die Lupe genommen und erklären Ihnen, was in welchem Bezirk wichtig sein wird. Da wäre zum Beispiel der Osten, wo die Parteien eher zimperlich miteinander umgehen. Oder der Norden, dem Bezirk, in dem sich zwei Parteien am Scheideweg befinden. Im Zentrum, wo nur ein Drittel der Bevölkerung wählen darf, werden die Spitzenkandidaten aufeinander treffen. Im Süden, dem größten Bezirk, tritt die CSV ohne ihr ehemaliges Zugpferd Jean-Claude Juncker an.

Sie wollen wissen, wofür die Parteien eigentlich stehen? Hier finden Sie Interviews mit sechs Spitzenkandidaten der größten Parteien.

Claude Wiseler für die CSV.

Xavier Bettel für die DP.

Etienne Schneider für die LSAP.

François Bausch für die Grünen.

Michel Lemaire für die ADR.

Marc Baum für die Linke.

Wenn um 14 Uhr die Wahllokale schließen, wird ausgezählt. Anhand der Resultate wird entschieden, welche Politiker ins Parlament und in die Regierung einziehen werden. Wenn Sie verstehen wollen, wie das funktioniert, empfehlen wir Ihnen diesen Text, der das Wahlsystem anhand eines Beispiels erklärt. Nach den Wahlen geht es ans Eingemachte. Es ist der Großherzog, der entscheidet, wer die Regierung bilden darf. Hier gehen wir auf die umstrittene Rolle des Luxemburger Monarchen ein.

Nicht nur auf die künftige Regierung, sondern auch auf das neue Parlament kommt viel Arbeit zu. Wird es ihren Aufgaben gerecht werden? In diesem Text erklären wir, wieso die “Chamber” reformbedürftig ist, damit sie ihre Rolle erfüllen kann.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.