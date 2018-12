„Als die Hakenkreuz-Fahne auf dem Escher Stadthaus wehte“: In einer dreiteiligen Serie beleuchtet Jos. A. Massard, Ehrenbürgermeister von Echternach, die Geschichte der Stadt Esch unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Im dritten und letzten Teil geht es heute um die Nazischergen in der lokalen Verwaltung.

Von Jos. A. Massard

Durch die Verordnung von Gauleiter Gustav Simon, Chef der Zivilverwaltung (CdZ), vom 14. November 1940 betreffend den Verwaltungsaufbau in Luxemburg wurden aus den bisherigen luxemburgischen Distrikten Landkreise nach deutschem Modell: der Landkreis Esch mit Sitz in Esch, der Landkreis Diekirch mit Sitz in Diekirch und der Landkreis Grevenmacher mit Sitz in Grevenmacher. Die Stadt ...