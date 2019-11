Nachdem Google-Fachleute am Donnerstagmittag der Presse – so weit sie konnten oder durften – Rede und Antwort standen, hatte der Internetgigant die Bürger aus Bissen am Abend in das Kulturzentrum „Frounert“ eingeladen, um über den Stand der Dinge bezüglich des geplanten Datencenters zu informieren.

Die Google-Leute waren sichtlich nicht nach Luxemburg gekommen, um Überzeugungsarbeit zu leisten, sondern um die Informationen weiterzureichen, die sie in diesem Stadium der Planung geben konnten und durften. Ende des Monats würde der Bebauungsplan (PAP) für das Projekt auf „Busbierg“ der Öffentlichkeit zugänglich sein, so Fabien Vieau. Dann würden wohl weitere Einzelheiten zum Datencenter bekannt werden.

Die Redner des Abends räumten ein, dass sie noch nie vor einer solchen Kulisse gesprochen hätten und sich auch noch bei keinem bisherigen Projekt so früh mitgeteilt hätten. Nach den wenigen Informationen, die sie bereits in der Mittagsstunde an die Luxemburger Presse weitergaben, zeigten sie anhand von Lichtbildern vor allem die Maßnahmen, die Google in puncto Geräuschpegel und visuelle Auswirkungen des geplanten Datencenters anstrebt. Rund um die Gebäude sollen ein Grüngürtel und in Richtung Bissen eine Pufferzone angelegt werden. Zudem werde man die in Europa und damit auch in Luxemburg geltenden strengen Normen in Sachen Geräuschpegel respektieren. „Wenn sie heute nicht unter einem hohen Geräuschpegel zu leiden haben, wird sich das auch nach der Inbetriebnahme des Datencenters nicht ändern“, antwortete Vieau auf die Frage eines Bürgers, der angab, nur 250 Meter Luftlinie vom geplanten Rechenzentrum entfernt zu wohnen.

Einige Erläuterungen der Google-Leute wurden zwar mit Gelächter und Zwischenrufen aus dem Publikum quittiert, doch der Großteil des Abends verlief in geordneten Bahnen. Die Fragen der Bürger drehten sich vor allem um die Themen Geräusche, Energie- und Kühlwasserverbrauch (inklusive der zu erwartenden Auswirkung auf die Alzette), um wirtschaftliche und Umweltaspekte. Als die Bürger nach rund zwei Stunden die Infoveranstaltung verließen, waren sie nicht viel schlauer als vorher.