Sie haben einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann: Zwei Einbrecher haben sich am Montagmorgen eine Schlägerei geliefert – und zwar in der Garage in Luxemburg-Belair, in die sie eingebrochen waren. Das berichtet die Polizei. Zeugen verständigten um 8.30 Uhr die Beamten, als sie die “körperliche Auseinandersetzung” in einem Haus in der rue de l’Ouest entdeckten.

Die Polizisten trafen die beiden Männer in der Garage an. Offenbar hatten sie eine Glasplatte des Garagentors herausgenommen, um in das Gebäude zu gelangen. Aber anstatt nach der Diebestour still und heimlich wieder zu verschwinden, begannen die beiden zu trinken – und schließlich zu streiten.

Als die Beamten die Einbrecher dazu aufforderten, sich auszuweisen, warf einer von ihnen eine Drogenkugel zu Boden. Die Polizisten durchsuchten den Mann: Daraufhin kamen weitere Kugeln zum Vorschein. Außerdem fanden sie noch zwei Tüten mit Kokainkugeln in der Garage auf.

Insgesamt wurden 21 Gramm Kokain sichergestellt. Die Männer wurden festgenommen.