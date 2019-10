Sympathie und Kompetenz – zwei der am stärksten strapazierten Begriffe des politischen Diskurses. Was Umfragen wie der Politmonitor von RTL und Luxemburger Wort immer wieder aufs Neue zeigen: Politiker müssen, um Erfolg zu haben, nicht zwingend sympathisch und kompetent sein – sondern zumindest so wirken. Stichwort: Selbstdarstellung.

Wer als sympathischer Macher erscheint, hat die Nase vorn. Es zählt der Eindruck von Kompetenz, weniger hingegen, ob politische Versprechen nachprüfbar umgesetzt werden oder die demokratische Kontrollfunktion funktioniert. Kompetenz wird damit auf eine Ebene mit weichen Faktoren wie Sympathie heruntergestuft: Wer sich auf der öffentlichen Bühne zu inszenieren weiß und grobe Fehler vermeidet, suhlt sich im Erfolg des Nicht-Geleisteten. Am deutlichsten wird dies mit Blick auf die CSV-Politiker. Je zurückhaltender und unscheinbarer ihre Abgeordnete in den letzten Monaten waren, desto eher sind sie im Politmonitor auf den vorderen Plätzen gelandet.

So bleibt der ehemalige Spitzenkandidat Claude Wiseler weiterhin der populärste Politiker seiner Partei. Er hat nach der Wahlschlappe jegliche Polemik vermieden, ließ sich nicht auf öffentliche Grabenkämpfe ein und verbrannte sich die Finger nicht an heiklen Dossiers. Wiseler verkörpert den Archetyp des gutbürgerlichen Politikers: Seine Reaktion auf Premier Bettel und das „Podiumgate“ war ein Paradebeispiel konservativer Zurückhaltung.

Ähnlich steht es um Generalsekretär Felix Eischen. Knapp im Amt, leistete er sich zunächst einen Patzer. Das Tageblatt hatte berichtet, dass der neue Parteipräsident Frank Engel bei der CSV-Fraktion auf Widerstand stoße. Eischen stellte sich hinter Engel und meinte im RTL-Interview: „Gleeft dir dem Tageblatt dann? Also ech gleewen dem Tageblatt dat do net.” Der Rest ist Geschichte: Es folgte der öffentlich ausgetragene Zickenkrieg zwischen Engel und Serge Wilmes. Eischen hat sich seitdem strategischer geäußert und weitgehend zurückgehalten – seine neue Bescheidenheit scheint anzukommen.

Weniger populär sind die Hauptprotagonisten der Datenschutzaffäre: Laurent Mosar und Gilles Roth. Obwohl sie bislang die wichtigste Oppositionsarbeit für ihre Partei geleistet haben, bleibt der Erfolg aus. Wer sich auf Konfrontationskurs begibt, eckt im harmoniesüchtigen Luxemburg an. Gleichzeitig sind Roth und Mosar alles außer unbeschriebene Blätter. Viele Bürger dürften deshalb an der Ehrlichkeit ihrer Motive zweifeln. Das Gleiche gilt für Parteipräsident Frank Engel. Spätestens als bekannt wurde, dass er der „anonyme Reiter in der Nacht war“, der zumindest der DP ein „unmoralisches“ Koalitionsangebot unterbreitet hatte, war seine Glaubwürdigkeit lädiert.

Insofern scheint die CSV bislang weder von der Datenschutz- noch von der Traversini-Affäre profitiert zu haben. Im Gegenteil: Die größte Popularität genießen jene Konservative, die sich die Finger nicht schmutzig gemacht haben.