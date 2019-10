Am Donnerstagmorgen hat ein Schüler des LTMA in Petingen via soziale Medien eine Schließerei in seiner Schule angekündigt. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Der Bürgermeister von Petingen, Pierre Mellina, hat es im Radio gehört: Schießerei im Lycée technique Mathias Adam. Das ist es zumindest, was ein Schüler in einem sozialen Netzwerk am Donnerstagmorgen angekündigt haben soll. Mitschüler verständigen daraufhin die Direktion der Schule und die ihrerseits dann die Polizei. Die ist schnell vor Ort, wie L’essentiel berichtet.

Die Pressestelle der Justiz teilte am Freitag mit, dass es sich um einen Minderjährigen handelt, der von der Polizei in Gewahrsam genommen wird. In der Mitteilung wird auch darauf hingewiesen, dass alle Entscheidungsebenen wie Schule, Polizei, Bildungsministerium oder Gesundheitsbehörde adäquat reagiert haben. Zu keinem Zeitpunkt habe eine wirkliche Gefahr für Schüler oder Lehrer bestanden.

Weitere Auskünfte gibt es nicht, denn es gilt das Jugendschutzgesetz. Wer beispielsweise die Identität des minderjährigen Jungen bekannt geben würde, müsse mit einer Haftstrafe zwischen acht Tagen und sechs Monaten rechnen und/oder einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro.

Vermutliche keine juristischen Konsequenzen

Unseren Informationen nach droht dem Jungen zumindest keine Justizstrafe. Es müsse schon ein „sehr schwerwiegendes Vergehen“ vorliegen, damit der Jugendrichter anders entscheide, und das auch nur dann, wenn der Jugendliche mindestens 16 Jahre alt ist.

Es ist aber durchaus möglich, dass die Schule selbst den Vorfall nicht auf sich sitzen lassen wird und ein Disziplinarverfahren gegen den Schüler anstrengt. Auch ein Verweis von der Schule kann nicht ausgeschlossen werden. Geschädigte können außerdem Wiedergutmachung fordern.

Der junge Mann dürfte am Freitag nicht in der Schule gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft ist für ihn nämlich eine Betreuung organisiert worden. Aus Kreisen von Schülern des LTMA hieß es am Freitag übrigens, dass die Polizei sämtliche Schließfächer der Schüler durchsucht habe. Die Rede ist auch von Waffen, die gefunden worden seien. Unklar ist, inwiefern das der Wahrheit entspricht, um welche Waffen es sich handelt und ob sie etwas mit dem Jungen zu tun haben, der die Schließerei angekündigt hat.