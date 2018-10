Die irische Grenze ist der Elefant in den Brexit- Verhandlungen. Das sagt sie auch selber so. Oder besser: Sie schreibt das auf ihrem Twitter-Account „The Irish Border“. Binnen weniger Monate hat sich „The Irish Border“ eine stetig wachsende Fangemeinschaft herbeigetwittert. Mehr als 40.000 sind es schon, die dem Account folgen, der es mit feiner Ironie und spitzer Poesie versteht, die Probleme der Menschen, die direkt von einer harten Grenze betroffen wären, warmherzig auf den Punkt zu bringen.

Tageblatt: Werte Irische Grenze, immer wenn vom Brexit gesprochen wird, werden Sie als das am schwierigsten zu lösende Problem genannt, als sogenannter Knackpunkt der Verhandlungen. Was macht das auf Dauer mit einem, wie fühlen Sie sich dabei?

Irische Grenze: Ein bisschen peinlich ist mir das schon. Ich wollte da ja nie hineingezogen werden. Eigentlich hatte ich mich schon zurückgezogen. Die vergangenen 20 Jahre habe ich die Schafe beim Spielen beobachtet, den Wolken beim Vorüberziehen zugeschaut und alle einfach vorbeigelassen, ohne dass sie überhaupt daran gedacht haben, dass es mich gibt.

Aber nun drängt die Zeit und es ist keine wirkliche Lösung in Sicht, um Sie so offen zu lassen. Was würden Sie vorschlagen? Wie würden Sie am liebsten behandelt?

Ich will einfach so bleiben, wie ich jetzt bin – unsichtbar, aber doch da, einfach unauffällig. Ich will verfassungsmäßig existieren, aber physisch verschwinden. Das ist ein schmaler Grat, und der kann nur gemeistert werden mit harter Arbeit und intelligenten Politikern. Aber zerstört kann ...