Der Wechsel hatte sich in den letzten Wochen bereits angedeutet: Jempy Drucker verlässt BMC und fährt in der kommenden Saison an der Seite von Peter Sagan bei Bora-hansgrohe. “Ab den ersten Gesprächen hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Ich mag es wie sich Bora-hansgrohe in den letzten Jahren entwickelt hat”, so Drucker auf der Homepage seines neuen Arbeitgebers. Der Luxemburger soll die Klassiker-Mannschaft um Sagan verstärken und hofft, sich auch als Fahrer noch weiterentwickeln zu können. Bei Bora trifft Drucker auf seine ehemaligen Teamkollegen Marcus Burghardt und Daniel Oss. Bei Bora-hansgrohe arbeitet mit Dan Lorang bereits ein Luxemburger als Trainer.

Kirsch zu Trek-Segafredo

Der luxemburgische Radprofi Alex Kirsch wird in der kommenden Saison wohl für ein WorldTour-Team fahren. Der 26-Jährige, der momentan bei der belgischen ProContinental-Formation WB Aqua-Protect unter Vertrag steht, soll einen Vertrag bei Trek-Segafredo unterschrieben haben. Das zumindest hatte der Präsident seines Fanklubs auf Facebook gepostet und wenig später wieder gelöscht.

Auf Nachfrage des Tageblatt wollte Kirsch den Wechsel nicht bestätigen. Auch Trek-Segafredo wollte keine Angaben zu einer möglichen Verpflichtung des Luxemburgers machen. “Unsere Zugänge teilen wir per Pressemitteilung und auf unseren sozialen Netzwerken mit. Zu Gerüchten nehmen wir keine Stellung”, so die Pressesprecherin. Kirsch könnte das Klassiker-Team um John Degenkolb bei dem amerikanischen Rennstall verstärken. Momentan fährt auch Laurent Didier für Trek-Segafredo, doch sein vertrag läuft nach dem Ende dieser Saison aus. Ob er verlängert wird, ist nicht bekannt. Auch Michel Ries sammelt erste Profi-Erfahrungen bei Trek. Er ist seit dem 1. August Stagiaire beim WorldTour-Team.