Die luxemburgische Ärztevereinigung AMMD will sich weiter gegen den sogenannten “Tiers payant” einsetzen. Es handelt sich dabei um ein System, bei dem für Patienten beim Arztbesuch keine Kosten mehr anfallen. Die Rechnung wird vom Arzt gleich an die Krankenkasse geschickt. Was eigentlich gut klingt, bereitet der AMMD aber Sorgen. Sie behauptet, dass ein “Tiers payant” die Unabhängigkeit der Ärzte einschränken könnte. Die Krankenkasse könne sich in dem Fall zu stark einmischen, so die Befürchtung.

Die Diskussion war vor einigen Monaten aufgekommen. Die meisten Parteien sind für die Einführung des Systems. Die DP aber stellt sich dagegen, weil sie bezweifelt, dass die Krankenkasse ein solches System überhaupt auf die Beine stellen könnte. Die CSV bleibt vorsichtig. Der Sozialversicherungsminister Romain Schneider (LSAP) findet die Idee dagegen gut – und hat das auch schon mehrmals mitgeteilt.

“Populistisches Thema”

Um den “Tiers Payant” einzuführen, wird Schneider allerdings mit der Äzrtevereinigung zusammenarbeiten müssen. Und die ist laut dem offenen Brief, den sie am Montag veröffentlicht hat, noch nicht zum Einlenken bereit. Ende Februar haben die Abgeordneten im Luxemburger Parlament über das Thema debattiert. Die AMMD bezieht in ihrem Schreiben Stellung zu den Aussagen der Politiker. “Die Abgeordneten haben den Tiers Payant befürwortet, ohne die Konsequenzen zu begreifen”, so die Vereinigung in ihrem Brief.

Sie spricht von einem “populistischem Thema” in einer “Wahlkampfperiode”. Wie schon in den vergangenen Monaten wiederholt die AMMD ihre Befürchtung, dass die Patienten unter der Einführung eines “Tiers payant” leiden würden, weil die “konkurrenzlose” Krankenkasse zu restriktiv mit den Behandlungen sei, die sie übernimmt.

“Wir werden uns weiter gegen die Einführung eines Tiers payant einsetzen”, schreibt die Vereinigung. Am 16. Mai will sie ihre Mitglieder zu sich rufen, um gemeinsam mit ihnen über den Tiers payant zu debattieren.