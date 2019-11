Cannabis, das zu rekreativen Zwecken genutzt wird, soll noch in dieser Legislaturperiode von der Regierung legalisiert werden. Noch liegen keine Gesetzesvorschläge vor. Auch Rahmenbedingungen, wie die Legalisierung praktisch aussehen könnte, sind noch nicht bekannt. Doch das Thema scheint viele Luxemburger bereits jetzt zu interessieren. Das musste auch die „Association luxembourgeoise des juristes catholiques“ diese Woche feststellen.

Ihr Streitgespräch zwischen zwei Anwälten, das unter dem Titel „Le droit et la drogue: Vers quelle légalisation du cannabis au Luxembourg?“ stand, war so gut besucht, dass sogar einige Besucher aus Sicherheitsgründen der Zutritt zur Veranstaltung verwehrt werden musste.

Maître Hervé Hansen begrüßte es, dass die Legalisierung von rekreativem Cannabis vom Gesundheitsministerium überwacht und begleitet wird. Seiner Meinung nach müsste Marihuana ähnlich gehandhabt werden wie Alkohol und Tabakwaren. „Es gibt auch Menschen, die zu Hause ihren eigenen Schnaps brennen. Sie müssen sich jedoch an gewisse Regeln halten, und so soll es auch beim Cannabisanbau sein“, erklärte Hansen.

Gar nichts Positives konnte Maître Arnaud Ranzenberger der geplanten Legalisierung abgewinnen. Er geht davon aus, dass diese vor allem den kriminellen Banden von Nutzen sein könnte. „Die Kriminellen werden sich anpassen und der Schwarzmarkt wird weiter bestand haben“, so Ranzenberger.

Der Anwalt wies zudem darauf hin, dass Reste von Cannabis viel länger im Körper nachweisbar sind als zum Beispiel Alkohol. Das mache es sehr schwierig, um Maximalwerte festzulegen. Ranzenberger stellte auch die rhetorische Frage, was denn geschehen würde, wenn ein Hanfbauer einem französischen Staatsbürger eine Tüte Gras verkaufen würde und dieser dann in Frankreich von der Polizei hochgenommen würde. In Frankreich wird Drogenverkauf mit einer Strafe bis zu 30 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von maximal sieben Millionen geahndet.

Da Ranzenberger Cannabis als zu schädlich für Jugendliche einstufte, forderte er eine Altersgrenze von mindestens 21 Jahren für den Verkauf und den Konsum.

Vereinfachte Bedingungen

In unserem Artikel „Seit September werden wieder neue Patienten aufgenommen“ ist uns ein Fehler unterlaufen.

Patienten, die mit medizinischem Cannabis behandelt werden, müssen entweder ihren Wohnsitz in Luxemburg haben, bei einer Krankenkasse aus Luxemburg versichert sein oder die luxemburgische Nationalität besitzen. Wir hatten berichtet, dass alle drei Forderungen erfüllt werden müssen.