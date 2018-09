Als Wahlkongress angekündigt, entpuppte sich die ADR-Veranstaltung vom Samstagabend im Bonneweger Kulturzentrum eher als einpeitschende Kundgebung für die Kandidaten mit anschließender Speisung derselben.

Immerhin versuchten sich Parteipräsident Jean Schoos und Spitzenkandidat Gast Gibéryen als humoristische Redner, der eine mit weniger, der andere mit mehr Talent zur Übung der politischen Büttenrede, nach bayrischem Bierzelt-Modell.

Was festzuhalten bleibt, waren neben den bekannten rechten bis sehr rechten Vorstellungen der Partei, die seit einigen Jahren die Wachstumsfrage stellt bzw. die Notwendigkeit des wirtschaftlichen Wachstums und des damit verbundenen demographischen in Frage stellt, die Aussagen in den Wahlvideoclips, die doch sehr niedrige Instinkte des Wahlvolks ansprechen sollen.

Von Verkehr bis Wohnungsbau

Die Verkehrsprobleme will die ADR, wie mittlerweile viele andere Parteien, mit kostenlosem öffentlichen Transport und vielen Expressbussen in den Griff bekommen. Auch die Wohnungsprobleme will die Partei lösen.

Dass Asylanten der ADR nicht unbedingt willkommen sind, wurde zwischen den Zeilen offensichtlich, klar ausgesprochen wurde die Abneigung nicht; immerhin wurde aber heftigst darauf gepocht, dass Luxemburgisch als Integrationssprache herhalten müsse. Besonders die ASTI und deren Exponenten scheinen es Parteipräsident Schoos angetan zu haben, der gleich mehrmals auf Serge Kollwelter und die Unterstützungsorganisation für Einwanderer schoss.

So weit nichts Neues also vom Präsidenten. Gast Gibéryen sieht seine Partei mit einer Verschwörung der anderen Parteien konfrontiert, die „alle gegen die ADR“ seien; selbstredend sei dies ein Ausdruck der Angst, die diese vor den alternativen Politikvorstellungen haben würden.

In einem pseudophilosophischen Exkurs beschäftigte er sich dann noch, ehe die paar Dutzend Kandidaten zum Buffet geladen wurden, mit dem Thema Meinungsfreiheit. Diese sei gefährdet, da viele Menschen im Lande sich nicht mehr trauten, ihre Meinung kundzutun, weil sie befürchteten, als Extremisten abgestempelt zu werden. Er schloss seine Rede mit Angriffen auf die CSV und ihren Spitzenkandidaten Wiseler, der im Zeitalter von GPS-Geräten in jedem Auto stolz verkünde, einen Kompass gefunden zu haben, und auf das demoskopische Institut TNS Ilres, das – so unterstellte der Parlamentarier – versucht habe, das Referendum zu manipulieren.