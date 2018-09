Nach dem Streit zwischen dem luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn (LSAP) und dem italienischen Innenminister Matteo Salvini (Lega) hat der luxemburgische ADR-Abgeordnete Fernand Kartheiser einen Facebook-Post geteilt, in dem Salvini Asselborn attackiert. Ein “Share”, der laut ihm nichts zu bedeuten hat.

Wo steht die luxemburgische ADR eigentlich im europäischen Parteienspektrum? Die Frage sorgt immer wieder für Diskussionen. Während die Partei Parallelen zu rechts-populistischen und rechtsextremen Parteien immer wieder verneint, fallen einige Mitglieder regelmäßig durch ihr Verhalten in den sozialen Medien auf.

Nun auch Fernand Kartheiser, ein ADR-Abgeordneter, der dem rechten Rand der Partei zugerechnet wird. Am Sonntag teilte er auf Facebook einen Beitrag des italienischen Innenministers Matteo Salvini. Der Lega-Politiker – seine Partei wird ganz klar als rechtspopulistisch eingestuft – hatte in seinem Text den luxemburgischen Außenminister Jean Asselborn (LSAP) wegen des Schlagabtausches der letzten Woche attackiert.

Asselborn war am Donnerstag auf einem Gipfel in Wien ausgerastet. Salvini meinte, er hätte statt der legalen Migration lieber, dass die Italiener wieder mehr Kinder kriegen. Daraufhin entgegnete der luxemburgische Außenminister, dass Luxemburg italienische Migranten aufgenommen habe, “damit ihr Geld für eure Kinder habt”. Er ergänzte seine Stellungnahme mit einem “Merde alors” und einem “Nondidjö”, bevor er sich wutentbrannt seine Kopfhörer von den Ohren riss.

ADR-Parteipräsident Jean Schoos wollte sich zu dem Facebook-Post des Abgeordneten Kartheiser nicht äußern. Das obliege dem Abgeordneten selbst, meinte er. Kartheiser sagte gegenüber dem Tageblatt, dass sein “Share” nicht bedeute, dass er den italienischen Innenminister unterstütze. “Es liegt an den Italienern selbst, zu entscheiden, was sie davon halten.” Ihn interessiere als Luxemburger nur, was Asselborn sagt, und der habe sich danebenbenommen.

“Facebook ist kein Gedankengefängnis”

Es sei ihm auch darum gegangen, die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. “Ich bin weder ein Fan von Asselborn noch von Salvini”, meinte er. Doch Facebook sei kein “Gedankengefängnis” und es sei sein Recht, auch auf die Aussagen von Personen wie Salvini aufmerksam zu machen. “Wenn Sie einen Beitrag der CDU teilen, gehe ich ja auch nicht gleich davon aus, dass Sie dort Mitglied oder ein Fan von Angela Merkel sind.”

Es ist nicht das erste Mal, dass das Verhalten von ADR-Mitgliedern eine Nähe zu ganz klar rechtspopulistischen Parteien suggeriert. Vor zwei Jahren hatte das damalige ADR-Mitglied Joe Thein an einem europakritischen Kongress der deutschen AfD teilgenommen. Thein wurde zwar ein Jahr später aus der Partei ausgeschlossen, Grund hierfür war allerdings nicht sein Erscheinen auf dem Kongress, sondern ein Kommentar, den er auf Facebook gelikt hatte.