Die Arbeitslosigkeit sinkt, und das seit mehreren Jahren in Folge. 2017 nahm die Zahl der Arbeitslosen um 4,4 Prozent ab. Stand Ende Dezember: 16.000 Arbeitssuchende. “Das sind im Prinzip gute Nachrichten, aber nicht jede Gruppe profitiert gleichviel von dem Trend”, meint ADEM-Direktorin Isabelle Schlesser.

Bei Arbeitssuchenden über 45 – “was ja kein schrecklich hohes Alter ist” – fiel der Rückgang kleiner aus. Auch bei Menschen mit einem medizinisch bedingten Sonderstatus, erklärt Schlesser, gebe es noch Probleme.

“Paradoxerweise” sei die Zahl der Arbeitssuchenden gerade bei den Geringqualifizierten rückläufig. Zum Vergleich: Die Zahl der Arbeitslosen mit Hochschuldiplom nahm zu.

Dem sollte man jedoch nicht zu viel Bedeutung beimessen, sagt die ADEM-Direktorin. Es sei natürlich so, dass es immer mehr Menschen mit Hochschuldiplom gebe. Auf der anderen Seite gebe es aber auch welche, die zwar formal eine hohe Bildung haben, allerdings sei diese nicht mehr “up to date”. Bislang habe sich die ADEM besonders um “schwache Gruppen” gekümmert – “und das war auch richtig” –, in Zukunft will sich die Behörde aber auch vermehrt den Hochqualifizierten widmen.