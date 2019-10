Am Montag kommen die BGL BNP Paribas Luxembourg Open erst so richtig ins Rollen. Am Sonntagabend konnten die Spielerinnen aber noch einmal bei der Players ‘ Night ein wenig abschalten. Joachim Llambi, aus diversen TV-Shows aus dem deutschen Fernsehen bekannt, führte durch den Abend. Für die musikalische Begleitung sorgte Giovanni Zarrella.

