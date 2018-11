1980 gab sich eine experimentelle deutsche Band, die Musikgeschichte schreiben sollte, den Namen “Einstürzende Neubauten”. Nun könnte sie über eine Umbenennung in “Katastrophenfeste, kernsanierte Altbauwohnung” nachdenken. Findet unsere Kulturjournalistin.

Blixa Bargeld hat gekotzt. Scheinbar. Nach dem Konzert am Dienstagabend und somit vor der Lesung am Mittwoch in Luxemburg. So zumindest seine einführenden Worte bei der Veranstaltung im “Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain”, die einen ebenso großen Andrang mit sich brachte wie schon das Event in der Philharmonie, das einer Art Klassentreffen der selbst ernannten Intelligenzia Luxemburgs gleichkam.

Auf sein Er- und Gebrechen Bezug nehmend kündigte Bargeld im Casino seinerseits wenig Elan an und hielt Wort. Er ratterte die Auszüge aus “Europa kreuzweise: Eine Litanei” relativ emotionslos runter, was beim besten Willen nicht ausschließlich ...