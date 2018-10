Kann US-Präsident Donald Trump so weiterregieren wie bislang? Oder werden ihn die Demokraten in Zukunft kräftig ausbremsen können? Die Richtung, in welche die USA steuern werden, hängt vom Ergebnis der Zwischenwahlen am kommenden 6. November ab. Ein Ausblick.

Alle vier Jahre, genau in der Hälfte der Amtszeit eines jeweiligen US-Präsidenten, finden die sogenannten Midterms statt. Diese Zwischenwahlen sind mehr als nur ein Stimmungstest auf die nächste Präsidentenwahl. Der Ausgang dieser Wahl entscheidet, ob Donald Trump seine Vorhaben bis 2020 durchsetzen kann oder nicht. Erringen die Demokraten viele Sitze, dann können sie den Handlungsspielraum des Präsidenten einschränken. Einige seiner Vorhaben sind sehr umstritten. Dazu gehören zum Beispiel die Abschaffung der Gesundheitsreform „Obamacare“ oder der Bau einer Trump’schen Mauer an der mexikanischen Grenze.

Am 6. November werden im ...