Eingefleischte Angler dürften erleichtert sein: Ab heute (Freitag, 15.6.) können sie ihrem Hobby wieder an den Luxemburger Grenzflüssen Mosel und Sauer nachgehen. Die Schonzeit, die alljährlich am 1. März beginnt, endete am 14. Juni. Wer den nötigen Anglerschein besitzt, kann also ab diesem Freitag seiner Passion wieder freien Lauf lassen.

Die Zeiten haben sich geändert, seit der unvergessene Léo Moulin in den frühen 1960er Jahren mit seiner sonoren Stimme Batty Webers Lied “Wann se muerges fësche ginn” sang. Die Gesellschaft ebenfalls. Heute stehen keine “Fëscher” mehr jedes Wochenende Schlange am Luxemburger Hauptbahnhof, um die Angel hochhaltend, den Rucksack umgeschnallt, den Zug nach Ettelbrück zu besteigen. Und um bei Goebelsmühle – nach zwei Stunden Fahrt – auf “107 an enger Rei” zu stoßen, die ihr Anglerglück dort ebenfalls versuchen.

