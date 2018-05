Zwei neue Radarfallen nehmen am Dienstag in Luxemburg ihren Dienst auf: Auf dem CR 118 zwischen Mersch und Angelsberg und auf der N7 zwischen Saeul und Bruch werden Raser dann zur Kasse gebeten. Der Blitzer an der A4 kurz vor dem Kreisel Raemerich bleibt dagegen vorerst noch außer Betrieb. “Das Gerät ist derzeit noch bei der technischen Kontrolle”, teilt ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Tageblatt mit. Sprich: Entgegen anders lautender Gerüchte, blitzt das Gerät nicht.

Autofahrer, die regelmäßig auf dem CR 118 unterwegs sind, müssen besonders aufpassen. Denn laut Wort wird die Geschwindigkeit dort von den gewohnten 90 km/h auf 70 km/h herabgesetzt – und zwar am Dienstag, sobald der neue Blitzer loslegt.

Dass auf dem CR 118 eine Radarfalle aufgestellt wird, liegt vor allem an den vielen Unfällen auf der Strecke. Fast jedes Jahr kommt es zu schweren Crashs, die teilweise tödlich enden. Erst im September starb eine 17-Jährige, als das Auto, in dem sie saß zwischen Angelsberg und Fels von der Straße abkam. 2016 raste ein junger Autofahrer zwischen Angelsberg und Mersch frontal gegen einen Baum und starb.