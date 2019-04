Aufgrund von bevorstehenden Bauarbeiten zur neuen Straßenbahnlinie im Bahnhofsviertel, insbesondere in der Avenue de la Liberté, müssen sich die Bürger ab 5. Mai auf die Verlegung einiger Bushaltestellen einstellen. Betroffen sind 23 Linien des regionalen Busnetzes RGTR sowie fünf Linien des städtischen AVL-Busnetzes.

Von Steve Peffer

Aktuell endet die Tramlinie an der Station „Stäreplaz“. Ab Dezember nächsten Jahres soll sie jedoch bis zum Hauptbahnhof führen und vier neue Stationen bedienen. Diese Haltestellen werden sich am Boulevard Royal (Hamilius), an der place de Metz vor der Adolphe-Brücke, am Pariser Platz und vor dem Hauptbahnhof befinden. Der Fahrtakt der Tram erhöht sich dann zudem von sechs auf drei Minuten. Bereits im Oktober 2018 wurden Vorbereitungsarbeiten zum Ausbau der Straßenbahnlinie in der Avenue Emile Reuter und in der „Nei Avenue“ durchgeführt. Ab dem 13. Mai wird in Letzterer, vom Bahnhof aus betrachtet auf der linken Straßenseite, auf dem Abschnitt zwischen dem Bahnhof und der place de Paris mit der Erneuerung unterirdischer Leitungen begonnen.

Diese Arbeiten sollen fünf Monate dauern, anschließend folgt während vier Monaten eine Erneuerung des Leitungssystems auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Aufgrund dessen verengt sich die Avenue de la Liberté von drei auf zwei Verkehrsspuren (beide in Richtung Hauptbahnhof) und der Busverkehr wird über die Avenue de la Gare und die rue Jean Origer umgeleitet. Der Zugang zur rue de Strasbourg und zur rue Glesener, die beide in die Avenue de la Liberté münden, soll zwar vorübergehend verengt, jedoch aufrechterhalten werden. Ab April 2020, also acht Monate vor Inbetriebnahme der neuen Straßenbahntrasse, wird der Verkehr in der Avenue de la Liberté nur noch einspurig laufen.

Von den Bauarbeiten ist auch das Areal vor und hinter dem Hauptbahnhof betroffen: Die Bushaltestellen „Quai 1“ und „Quais 13-22“ verschwinden komplett und werden durch die dahinter liegenden Haltestellen 23 und 24 ersetzt, beziehungsweise werden die Busse die übrigen Haltestellen anfahren.

An den Stationen „Gare Rocade“ und „Hollerich Fonderie“ werden ebenfalls neue Busplattformen eingerichtet. Der Parkplatz „Kiss and Ride“ vor dem Bahnhofsgebäude soll zudem ins CFL-Parkhaus verlegt werden. Alle Informationen bezüglich der Verlegung der Bushaltestellen und der künftigen Tramlinie sind außerdem auf der Internetseite www.mobiliteit.lu zu finden.