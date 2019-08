Die „Rue des Romains“ hat in den vergangenen Wochen für ordentlich Diskussionen gesorgt. Nun setzt der Gemeinderat dem Ganzen ein Ende. Ab dem 13. August ist das Befahren der Rue des Romains in Strassen für Radfahrer in beide Richtungen erlaubt. Aber erstmal nur für 12 Monate.

Als bei einer Kontrollaktion der Polizei im Mai in nur zwei Tagen mehr als 40 Verwarnungen ausgesprochen wurden, weil diese die Einbahnstraße „Rue des Romains“ in die falsche Richtung benutzten, hagelte es Kritik. Schließlich sei man als Radfahrer schon fast gezwungen, diese Straße zu nutzen, um sicher durch Strassen fahren zu können, so der Tenor vieler Radfahrer. Denn die einzige Alternative dazu sei die „Route d’Arlon“, die vielbefahrene Hauptstraße ohne Fahrradspur, auf der sich viele Radler zu unsicher fühlen.

Jetzt greift der Gemeinderat in Strassen durch. An dem 13. August sei die Rue des Romains nun für Radfahrer in beide Fahrtrichtungen nutzbar. Des Gemeinde-Reglement gilt zunächst nur für 12 Monate und muss im nächsten Jahr dann verlängert werden. Außerdem verbietet die Gemeinde, um die Einwohner zu entlasten, den Verkehr von Fahrzeugen über 3,5 Tonnen Gewicht durch die Straßen. Zusätzlich verschwindet die Bushaltestelle Bechel, sie wird durch die Bushaltestelle Kesseler auf der Hauptstraße bei der Hausnummer 194 ersetzt.

Eigentlich sollten die Maßnahmen schon ab dem 1. August gelten. Doch weil noch ministerielle Genehmigungen gefehlt haben, konnte das Reglement nicht rechtzeitig verabschiedet werden.

(joe)