Mitten in der Nacht hat sich auf der A1 in Richtung Trier ein schwerer Unfall ereignet. Wie das CI Grevenmacher berichtet, wurden die Rettungskräfte am Sonntagmorgen um 5.14 Uhr alarmiert. Zwischen den Auffahrten Potaschberg und Mertert war ein Auto ins Schleudern geraten und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen war erst über den Seitenstreifen geschlittert und dann frontal gegen einen Erdwall geprallt. Dann überschlug sich das Fahrzeug mehrmals.

Das Auto kam auf dem Seitenstreifen – und auf den Rädern – zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich alleine aus dem Wrack befreien. Er musste zur Kontrolle in CHL gebracht werden.

Der Fahrer hatte versucht, Wild auszuweichen, dass über die Autobahn gelaufen war.