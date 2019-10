„Jo, mee d’CSV ass net besser.“ „Et geet hir nëmmen dorëms, déi Gréng futtizemaachen.“ „D’Dräierkoalitioun soll destabiliséiert ginn.“

Die letzten Tage und Wochen haben tief in Luxemburgs (politische) Seele blicken lassen. Was dabei am deutlichsten auffällt: die nervtötende Verwendung des sogenannten „Whataboutism“. Auf ernst zu nehmende Vorwürfe wird platt mit Gegenvorwürfen reagiert. „Hu mir soss keng Problemer?“ „Jo, mee d’CSV huet genee esou vill Mëscht gebaut.“ Nun stimmt es, dass die konservative Oppositionspartei die Grünen nicht mit Samthandschuhen anfasst. Und es stimmt ebenfalls, dass sich die CSV nicht zu sehr in der Rolle des noblen Ritters gefallen sollte. Aber werden potenzielle Missstände durch diese Art von Argumentation bekämpft?

Eher nicht. Selbst wenn die Gegenvorwürfe, wie im Fall der CSV, sachlich richtig und angebracht sind, erfüllen sie nur einen Zweck: dem politischen Gegner den Mund zu stopfen, Themenwechsel herbeizuzwingen und von eigenen Fehlern abzulenken. Dies gilt sowohl für Politiker als auch für ihre Sympathisanten und Wähler. Wer sich solcher Totschlagargumente bedient, will die Wahrheit gar nicht erfahren. Selbst wenn die CSV im Zuge dieser Wahrheitssuche am Ende den Kürzeren ziehen könnte: Es scheint die „Jo, mee“-Fraktion gar nicht zu interessieren, was an den Vorwürfen der Opposition stimmt und wobei es sich nur um billige Polemik handelt.

Man inszeniert sich lieber als Querdenker, schimpft auf die Medien und redet das Fehlverhalten klein. Selbst die Ermittlungen der Luxemburger Staatsanwaltschaft werden in diesem Zusammenhang nicht einmal abgewartet, sondern schlicht und ergreifend ignoriert. Demnach gilt nicht die Unschuldsvermutung, sondern die falsche Gewissheit: „Wir haben uns nichts vorzuwerfen.“ Das kleine Problem: So funktioniert ein Rechtsstaat nun einmal nicht.

Wenn Missstände nur noch mit anderen Missständen beantwortet werden, bis Fakten und Meinungen einen toxischen Brei bilden, bleibt am Ende eine gefährliche politische Kultur, wie man sie aus anderen Staaten kennt. Eine Kultur des politischen und zivilgesellschaftlichen Zynismus. Eine Kultur, in der es keine Rolle mehr spielt, ob es eine kritische Gegenöffentlichkeit gegenüber den Entscheidern der Regierungs- und Oppositionsparteien gibt und ob rechtsstaatliche Prinzipien von Behörden eingehalten beziehungsweise nach bestem Gewissen interpretiert werden. Eine Kultur, in der Transparenz im Sinne der Bürger als Zumutung empfunden wird, wenn sie nicht vom Parteifreund gefordert wird.

Demnach hat die viel beschworene Verrohung der politischen Kultur nicht nur mit den teils fragwürdigen und kritisierbaren Methoden der CSV zu tun, sondern auch mit der grünen Scheinheiligkeit: Wer seine Fehler erst nach massivem öffentlichen Druck zugibt, braucht die Schuld dafür nicht nur beim politischen Gegner zu suchen.